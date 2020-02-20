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100 ton 'hamsi' avladılar

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, akşam saatlerinde tonlarca hamsi ile limana döndü.

20.02.2020 21:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:53100 ton 'hamsi' avladılar

BARTIN'ın ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, akşam saatlerinde tonlarca hamsi ile limana döndü. Yaklaşık 100 ton hamsi kamyonlarla çevre illere gönderildi.

'in ilçesinden gelen 3 balıkçı teknesi, Kurucaşile açıklarında öğle saatlerinde ağ attı. Balıkçılar, akşam tonlarca hamsi ile Kurucaşile Limanı'na döndü. Balıkçılar, 3 tekne ile avladıkları yaklaşık 100 ton hamsiyi 4 bin kasaya yerleştirdi. Hamsilerin büyük bölümü limanda kasalara konulup kamyonlara yüklenerek çevre illere gönderildi.   Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, balıkçı tekneleri ve kamyon yoğunluğu nedeniyle limanda belediye olarak önlem aldıklarını söyledi. Bu yıl hamsinin az sayıda olduğunu ve limana getirilen hamsilerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Sayın, "Belediye ekiplerimiz hem balıkçı teknelerinin personeline hem de vatandaşımıza gerekli kolaylığın sağlanması için gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.



Kurucaşile, Balıkesir, Bandırma, Güncel

Kaynak: DHA

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