100 uçak biletinin 10'u Enuygun.com'dan satılıyor

Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, Türkiye 'de her 100 yurt içi uçak biletinin yaklaşık 10'unun Enuygun.com üzerinden satın alındığını belirterek, "Son 3 yıl içerisinde 15 milyondan fazla yolcu, uçak biletini Enuygun.com üzerinden satın aldı. Şirketimiz, bugün ayda 17 milyon ziyaretçisiyle uçak bileti rezervasyonları için ilk adres." dedi.Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda turizmde atılım gösterdiğini belirterek, Avrupa'nın turizm şirketlerinden TUI'nin araştırmasına göre, Türkiye'nin 2019'da yüzde 40 rezervasyon artışıyla TUI müşterileri arasında en büyük sıçramayı yapan Akdeniz ülkesi olduğunu söyledi.Son yıllarda Türkiye'nin turizmde atılım gösterdiğini kaydeden Erol, "2019 yılı ocak-ekim döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,47 artış göstererek 40 milyon 719 bin 786 oldu. Bu yıl da rakamlardaki artışın aynı şekilde devam edeceğini ve sektörün çok daha güçlü bir konuma geleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Erol, İstanbul'un yurt içi ve yurt dışı destinasyonları arasında havayolu merkezi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Yurt içinde Ankara ve İzmir her zaman yoğun trafiği olan şehirler. Bunun dışında yazın Antalya, Bodrum, kışın da Trabzon, Gaziantep, Samsun gibi destinasyonlar ciddi sayılara ulaşıyor. Yurt dışında ise Londra, Paris, Odesa, Duesseldorf, Kiev, Tiflis gibi şehirler tercih ediliyor. Türk turistlerin vize istemeyen ülkelere oldukça ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Ekonomideki duruma bağlı olarak yerli turistin yurt içine ya da vizesiz ülkelere daha çok ilgi gösterdiği dönemler olabiliyor."Enuygun.com'un seyahate çıkacakların ihtiyaçlarını karşılayacak çok geniş bir hizmet portföyüne sahip olduğunu belirten Erol, şunları kaydetti:"Ülkemizde uçak bileti satışındaki güçlü konumumuz sayesinde otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında da tercih ediliyoruz. Ayrıca araç kiralama hizmeti de veriyoruz. Bunun yanı sıra kullanıcılarımızın vize işlemlerini hızla ve sorunsuz çözmek için bize ulaşması yeterli oluyor. Kısacası kullanıcılarımızın diledikleri yerden, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde seyahat planlamalarını sağlıyoruz. Müşterilerimize tek bir web sitesiyle, tek seferde tüm uçuş, otobüs ya da otel seçeneklerini listeleyip kendilerine en uygun ulaşım yolunu ve oteli sunabiliyoruz.""Dijitalleşme, sektörde yeni trendler oluşturdu"Erol, dijitalleşmenin seyahat sektörünü derinden etkilediğini ve yeni trendler oluşturduğunu söyledi.Yeni kuşağın seyahatlerini online platformlar üzerinden organize ettiğine dikkati çeken Erol, turistlerin artık kendilerine özel oluşturulmuş deneyimler ve çözümler beklediğini dile getirdi.Erol, "Turizm dünyası, yeni trendleri dikkate alarak dijital dönüşüme yönelmelidir. Kişiselleştirilmiş deneyim, veri odaklı yaklaşım, çok kanallı müşteri deneyimi, gerçek zamanlı pazarlama, mobil entegrasyon, mesajlaşma platformları, yapay zeka, nesnelerin interneti ve sanal gerçeklik gibi araçları operasyonlarında kullanmalıdır. Gelecek yıllarda, dijital teknolojileri kucaklamış, geleneksel yönetmelerin yerine inovatif yöntemleri operasyonlarına entegre edebilmiş bir turizm sektörü hiç şüphesiz Türkiye'nin dünya turizmi içerisinde büyük bir sıçrayış yapmasının da önünü açacaktır." diye konuştu.Kendilerini seyahat odaklı bir teknoloji şirketi olarak tanımladıklarını aktaran Erol, en yeni teknolojileri kullanmakla kalmayıp kendi teknolojilerini ürettiklerini söyledi."Akıllı Aktarma ile yüzde 90'a varan ucuza bilet almak mümkün"Erol, Ar-Ge merkezlerine ciddi oranda yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yönümüzle sektörümüzde güçlü şekilde farklılaşıyor ve öne çıkıyoruz. Örneğin Enuygun.com'da herhangi bir uçuş araması yaptığınızda, birçok farklı havayolundan anlık verileri alıyoruz. Bir güzergah için onlarca farklı seçeneği çok hızlı bir şekilde bir araya getiriyor, hem fiyat hem de yer açısından en uygun seçenekleri kullanıcılarımızın kolayca görmesini ve seçmesini sağlıyoruz." yorumunu yaptı.Türkiye'de ilk kez Enuygun.com'un hayata geçirdiği "Akıllı Aktarma"nın sektörün geleceğine yön vereceğine işaret eden Erol şu ifadeleri kullandı:"Akıllı Aktarma, geliştirdiğimiz teknolojiyle havayollarının anlaşmalarla bağlayamadığı uçuşların eşleştirildiği, böylece gitmek istediğiniz yere aktarmalı olarak yüzde 90'a varan fiyat avantajlarıyla ya da daha kısa sürede Enuygun Güvencesi ile uçmayı sağlayan akıllı bir teknoloji. Kullanıcılar bu teknoloji sayesinde hem bu uçuşları arayarak zaman kaybetmiyor hem de operasyonel sorunlardan kaynaklanan riskleri almak zorunda kalmıyor."Türkiye'den yurt dışına yapılan Akıllı Aktarma'lı uçuşların yüzde 76'sının İstanbul dışındaki şehirlerden gerçekleştiğine dikkati çeken Erol, 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle beraber buraya gerçekleşen yoğun ziyaretlerin de etkisiyle Şanlıurfa için uçak bileti aramalarının 2018 yılına kıyasla 2019'da yüzde 69 arttığını sözlerine ekledi."Enuygun Kurumsal ile kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veriliyor"Çağlar Erol, "Enuygun Kurumsal" ile kurumsal müşterilen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Geleneksel yöntemler ile gereğinden fazla uzayan planlama süreçlerini kolaylaştıran Enuygun Kurumsal, hem zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor hem de kullanıcılarına son derece şeffaf bir yapı sunuyor. Sağladığı kullanım kolaylığının yanında, firmaların seyahat alışkanlıklarını ortaya koyan detaylı raporlarıyla, kazançlarını arttırmak için optimizasyon yapmalarına olanak sağlıyor." diye konuştu.Erol, geliştirdikleri "ENCüzdan" ile kredi kartlarındaki puanların uçak bileti alırken kullanılabileceğinin altını çizerek Enuygun.com'un seyahat alanında hızla büyüdüğüne dikkati çekti.Enuygun.com olarak seyahat sektörüne girilerek 2011'den beri kesintisiz büyüme yaşandığını hatırlatan Erol değerlendirmesini şöyle sürdürdü:"Bugün Türkiye'de her 100 yurt içi uçak biletinin yaklaşık 10'u Enuygun.com üzerinden satın alınıyor. Son 3 yıl içerisinde 15 milyondan fazla yolcu, uçak biletini Enuygun.com'dan aldı. Şirketimiz, bugün ayda 17 milyon ziyaretçisi, 6 milyonun üzerinde uygulama indirmesi ile milyonlarca internet kullanıcısının uçak bileti rezervasyonları için ilk adresi. İstanbul'da 3, Berlin'de 1 olmak üzere 4 ofisimizdeki 200'e yakın çalışanımızla global online turizm sektörünün önemli oyuncularından biri haline geldik."Erol, Enuygun.com'da otobüs bileti hizmeti sunduklarını belirterek, her gün binlerce kişinin otobüs bileti satın almak için kendilerini tercih ettiğini söyledi.2020'de otobüs bileti satışlarının Avrupa'yı da kapsayacağını bildiren Erol, otobüs biletleme hizmetlerinde globalleşmeyi hedeflediklerini dile getirdi.2020'de 10 kat büyüme hedefiÇağlar Erol, 2020 yılında da yatay ve dikeyde büyümeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:"2020'de uçak bileti tarafında 7,5 milyon adetin üzerinde bir satış bekliyoruz. Otobüs bileti satışlarına ise kısa süre önce başlamış olmamıza rağmen çok iyi bir başlangıç yaptık. 2020'de otel ve otobüs kategorilerinde önceki yıla göre 10 kat büyüme hedefliyoruz. Şirketlere hizmet verdiğimiz Enuygun Kurumsal ürünümüzde de çok ciddi büyüme görüyoruz. Bu yeni pazarda 'online'a geçişin hızlanacağını öngörüyor ve geliştirdiğimiz güçlü ürünümüzle bu konuda da liderlik yapmayı hedefliyoruz.Akıllı Aktarma teknolojimizle yine 2020'de dünyanın farklı ülkelerindeki kullanıcılara başka yerde bulamayacakları bağlantıları, yüzde 90'a varan ucuz fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. Akıllı Aktarma'nın Wingie markamızın hedeflerinin gerçekleşmesinde de büyük etkisi olacak. Wingie ile var olduğumuz yurt dışı pazarlarda, gelecek yıl yüzde 400 büyüme planlıyoruz."