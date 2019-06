100'üncü yaş gününü diyaliz merkezinde kutladı

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi'nde haftanın üç günü diyalize giren Mehmet Dağhan, 100'üncü yaş gününü merkezdeki doktor ve hemşirelerle kutladı. Pasta kesip çevresindekilere espri yapan Dağhan, uzun yaşam sırrının her gün düzenli yürüyüş olduğunu, her gece bir bardak süt içtiğini söyledi.

Sürpriz doğum günü kutlamasıyla duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden Mehmet Dağhan, Muğla'nın Milas ilçesinde dünyaya geldiğini, 1 çocuğu, 2 torunu ve 3 torun çocuğu olduğunu ifade etti. Ankara'da uzun yıllar Sayıştay Uzman Denetçisi olarak görev yaptığını, emekli olunca Antalya'ya yerleştiğini söyleyen Dağhan, "Uzun yaşamamın nedeninin düzenli yürüyüş olduğuna inanıyorum. Daha önce Ankara'da her sabah Anıtkabir'e kadar yürüyüş yapardım. Hayatım boyunca sabah ve akşam yürüyüş yaptım. Yemek ve uyku düzenine çok dikkat ettim. Gece yatmadan önce bir bardak süt içerim. Bugün de 100'üncü yaşımı idrak ediyorum. Allah herkese sağlıklı uzun ömür nasip etsin" dedi.

'YÜRÜYÜŞÜNDEN ÖDÜN VERMEZ'

Mehmet Dağhan'a doğum günü pastasını eliyle ikram eden eşi Ayşe Sevilay Kuru, "Eşimin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasında en büyük etken düzenli bir hayat yaşaması. Şartlar ne olursa olsun, sabah erken kalkar yürüyüşünü yapar. Onun hayat felsefesinin başında sağlıklı beslenme, kitap okuma ve düzenli spor vardır. Şu anda da yürüyüş yapar ve bundan ödün vermez" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, 100'üncü yaşını kutlayan Mehmet Dağhan'ın, Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Süleymanlar, şöyle konuştu:

"100 yaşını sağlıklı idame ettirecek, diyalizle yaşamını başarıyla yürüten bir hastamız. Bedenen ve aklen sağlığı yerinde. 7 yıldır takibimiz altında, üç yıl ilaç tedavisi gördü. Son dört yıldır haftada üç gün diyalize giriyor. Diyaliz yaşam kurtaran bir tedavi yöntemi. Özellikle son aşamaya gelmiş hastaların yüzde 80'inin görmüş olduğu tedavi şekli. Bu konuda ülkemiz alt yapısıyla diğer ülkelerden ayrılan bir konumda. 850'ye yakın merkezde 65 bin civarında hemodiyaliz hastası yaşamını sürdürüyor. Biz dünyaya örnek teşkil edecek hastaları yaşatıyoruz. Pek çok ülkede 80-85 yaşın üzerinde sürekli diyaliz konusunda tartışmaların olduğu bir dönemde, biz ileri yaştaki hastalarımızı da bağrımıza basarak onlara en iyi tedaviyi sunup kaliteli bir yaşam sürmeleri konusunda büyük çaba içindeyiz. Merkezimiz bu konuda ülkemize örnek teşkil edebilecek bir merkezdir."

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI BÖBREK HASTASI

Doğum günü kutlamasına katılan Türkiye'nin ilk böbrek nakillisi Mehmet Şahan ise Türkiye'nin en yaşlı böbrek hastasıyla bir arada olduklarını ifade etti. Şahan, Mehmet Dağhan'ın aynı zamanda Türkiye'nin diyalizdeki en yaşlı hastası olduğunu söyledi. 'Kader arkadaşım' dediği Mehmet Dağhan'ın 100'üncü doğum gününü kutlarken duygulandığını söyleyen Şahan, "Kendisine nice sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum" dedi.

