100'üncü Yaş Gününü Hastanede Kutladı

TEZCAN EKİZLER - İzmir 'de Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, 100 yaşına giren Hakime Bıçakçı için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Bulgaristan 'ın Kırcaali kentinde 1 Mart 1919 yılında dünyaya gelen 4 çocuk ve 6 torun sahibi Bıçakçı, 1922 yılındaki mübadelede ailesiyle Tekirdağ 'a yerleşti.Geçimlerini eşi Ahmet Bıçakçı ile çiftçilik yaparak sağlayan Hakime Bıçakçı, eşini 15 yıl önce kaybedince çocuklarının ısrarı üzerine İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan kızı Anife Ekenoğlu ve oğlu Ahmet Bıçakçı'nın yanında yaşamaya başladı.Önemli bir rahatsızlık geçirmeyen Bıçakçı, ilk kez 3 yıl önce ayaklarında başlayan ağrılar nedeniyle gelini Nuriye Bıçakçı tarafından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine götürüldü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Sibel Fatma Karaoğlu tarafından muayene edilen Bıçakçı'ya yaşa bağlı olarak kemik erimesi teşhisi kondu.Hastane çalışanları, belirli aralıklarla kontroller için gelini ve kızıyla hastaneye giden Bıçakçı'nın 100'üncü yaş gününü kutlama kararı aldı.Hastanenin bir odasını balonlarla süsleyen sağlık çalışanları, asırlık çınar Hakime nine için üzerinde "100" yazan bir pasta yaptırdı.Kontrole geldiğinde sağlık çalışanlarının yaptığı sürprizle karşılaşan Bıçakçı, doğum günü pastasını İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur , hastane başhekimi Esra Duğral ve doktoru Karaoğlu ile beraber kesti."Yaşamayı seviyorum ve mutluyum"Hakime Bıçakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye gelirken böyle bir sürpriz ile karşılaşacağını düşünmediğini, yapılan kutlama karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.Tekirdağ'da 65 yaşına kadar tarlada çalıştığını belirten Bıçakçı, "Köyde her şeyimizi kendimiz yetiştirdik, hep doğal beslendim. Onun sayesinde bu yaşa kadar geldim. 3 yıl öncesine kadar hayatım boyunca hiç hastaneye gitmemiştim, iyiydim, hastaneye ilk kez o zaman geldim. Beni tedavi ettiler." dedi.Hastaneye yürüyerek geldiği için ilk geldiği gün doktorların yaşının 97 olduğuna inanmadığını anlatan Bıçakçı, kendisiyle çok ilgilendiklerini, onlar sayesinde ayak ağrısının azaldığını ifade etti.Bıçakçı, çocukları ve torunlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:"Onlarla olmam beni mutlu ediyor, hayata bağlıyor. Yaşamayı seviyorum ve mutluyum. Mesela gelinim bana çok iyi bakar, benimle ilgilenir. Yemek konusunda ise yoğurt ve ayranı seviyorum. Kahvaltıda hep yumurta yerim, börek ve gözleme de en çok sevdiğim hamur işleri arasında yer alıyor." diye konuştu."Kimse onun 100 yaşında olduğuna inanmıyor"Nuriye Bıçakçı da kayınvalidesini çok sevdiğini, onun yaşama ve hayata bakışını her zaman örnek aldığını söyledi.Bazen karşılaştığı günlük problemler konusunda ondan akıl aldığını belirten Bıçakçı, "Kayınvalidem yaşamayı çok seviyor. Hayatına çok özen gösteriyor. Mesela çok titiz ve paylaşımcı bir insan. Yürümeyi de çok seviyor. Kimse onun 100 yaşında olduğuna inanmıyor. Önce doktorlar bile inanmadı, bizlerden daha sağlıklı." şeklinde konuştu.Bıçakçı, kayınvalidesinin doğum gününü daha önceki yıllarda evlerinde kutladıklarını, hastane çalışanlarının yaptıkları sürpriz karşısında ailece çok mutlu olduklarını dile getirdi."Sağlık durumu gayet iyi"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Karaoğlu da Bıçakçı'nın 100 yaşındaki bir insana göre çok sağlıklı olduğunu aktardı.Karaoğlu, "Teyzemiz mutlu olunca, bizler de mutlu olduk. Teyzemiz her gün patik örüyor. Kendi işini kendisi yapıyor. Başkasına yük olmamak için mücadele veriyor. 3 yıldır kemik erimesi hastalığıyla ilgili ilaç tedavisi uyguluyoruz. Sağlık durumu gayet iyi." dedi."Hakime teyzeyi herkese örnek gösteriyoruz"İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da Bıçakçı'nın doğru beslenmesi ve hareketliliği sayesinde bir asrı devirdiğini, aslında herkese örnek olması gerektiğini söyledi.Salnur, uzun yaşamanın sırrının doğal ve dengeli beslenme ve hareketli bir hayat geçirmekte yattığını ifade etti.