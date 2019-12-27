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100'üncü yıla özel 100 seğmen ile kutlama

Altındağ Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını 100 seğmen ile kutladı.

27.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:58 100'üncü yıla özel 100 seğmen ile kutlama
Belediyesi, Atatürk'ün 'ya gelişinin 100'üncü yılını 100 seğmen ile kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü kapsamında Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kutlamalarda 100 Altındağlı genç seğmen oynadı. 7'den 70'e tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Altındağlı gençlerin 100 yıl önceki coşkuyu yeniden yaşattığı etkinlik, büyük alkış topladı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişini Altındağ Belediyesi olarak çeşitli etkinliklerle ve coşkuyla kutladıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bugün 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü. Coşkulu kutlamalarla bu güzel günü hep birlikte yaşıyoruz. Dün kadın eğitim kültür merkezlerimizin programları vardı, bugün az önce gençlik merkezimizdeki çocukların tiyatro gösterilerini izledik, şimdi seğmen gösterimiz var. Burada birkaç saat sonra da Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızla yine Atatürk'ün Ankara'ya gelişini konuşacağız. Çok önemli bir gün. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, bu tarihte yakılan kıvılcım bütün Ankara'dan başlayarak bütün ülkeye, Türkiye'ye yayıldı. Bağımsızlık mücadelemizi kazandık. Ankara bütün Türkiye'ye liderlik etti Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve bugünlere geldik ve bunun için de o zaman yola çıkanlara teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için, dinlediğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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