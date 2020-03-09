100% Wolf Filmi
100% Wolf filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 100% Wolf filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
09.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:58
Animasyon yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Alexs Stadermann üstleniyor.
Yönetmen : Alexs Stadermann
Senaryo: Alexs Stadermann , Fin Edquist
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: 100% Wolf
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Avustralya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 20.11.2020
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Yönetmen : Alexs Stadermann
Senaryo: Alexs Stadermann , Fin Edquist
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: 100% Wolf
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Avustralya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 20.11.2020
100% Wolf Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Haberin Videosu :100% Wolf Filmi
Etiketler : Avustralya, Yönetmen, Sinema
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