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100 yaşına giren annelere sürpriz kutlama

100 yaşına giren annelere sürpriz kutlamaMALATYA'da, merkez ilçe Yeşilyurt Kaymakamlığı'nca tespit edilen 100 yaşına giren 42 kadının evlerine gidilerek hem doğum günleri, hem de Anneler Günü kutlandı.

10.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:55
100 yaşına giren annelere sürpriz kutlama
MALATYA'da, merkez ilçe Yeşilyurt Kaymakamlığı'nca tespit edilen 100 yaşına giren 42 kadının evlerine gidilerek hem doğum günleri, hem de Anneler Günü kutlandı.
Tüm dünyayı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine götüren Yeşilyurt Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, zaman zaman da özel anların yaşanmasına aracılık ediyor. Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve beraberindeki Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sevgi Şahin belirlenen 100 yaşına girenlerin yaşadığı 42 eve gitti. Kapıyı açanlar kaymakamı görünce şaşırdı. Kaymakam Gülenç, evdekilere hem doğum günlerini, hem de Anneler Günü'nü kutlamak için ziyaret ettiğini söyledi. 100 yaşına girenlere çeşitli hediyeler verildi. Evde bulunanlar ise kaymakama teşekkür etti.
Kaymakam Turgay Gülenç, 100 ve 100 yaşını aşmış olan annelerin evlerine tek tek ziyaret ettiklerini belirterek, "Yaklaşık Yeşilyurt'ta 100 yaşında ve üstü olan 42'yi aşkın annemiz mevcut. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun hediyeleri var, onları ikram ediyoruz kendilerine. Bununla beraber Sakarya ilimizde 'Cennet Anneleri' adı altında orman oluşturuldu ve fidan dikildi tüm 100 yaşı ve 100 yaşı üstü annelerimiz adına. Onların da sertifikaları var, yine onları da taktim ediyoruz annelerimize ve anneler günlerini kutluyoruz" dedi.
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100 yaşına giren annelere sürpriz kutlama

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Anneler Günü, Yeşilyurt, Güncel, Haber

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