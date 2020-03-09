100 yaşındaki Çinli hasta koronavirüsü yendi
Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat'ta Wuhan'da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki Çinli, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.
09.03.2020 00:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:19
Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3 bin 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsünü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu.
GELENEKSEL ÇİN TIBBIYLA İYİLEŞTİRİLDİ
Alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanan hastanın tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi.
Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.
Haberin Videosu :Virüs teşhisi konulan 100 yaşındaki Çinli hasta koronavirüsü yendi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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