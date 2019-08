100 yıl sonra aynı yerde milli mücadele ruhu konuşuldu Alaşehir Kongresi'nin 100. yılına özel konferansMANİSA - Kurtuluş Savaşı sırasında 16-25 Ağustos 1919 tarihinde gerçekleştirilen Alaşehir Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Alaşehir Belediyesi tarafından 'Milli Mücadelede Alaşehir Kongresi' konulu konferans düzenlendi. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak, tarihçi ve siyasetçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Metin katılırken, 400 kişilik salon tamamen doldu. Program öncesinde her iki konuşmacı gazetecilere konferans içeriği hakkında açıklamalarda bulundu. Milli mücadele döneminde özellikle Yunanlıların işgalinden sonra Anadolu'da büyük bir tepkinin doğduğunu kaydeden Yusuf Halaçoğlu, "İstanbul Hükümeti'ne rağmen bu tepki, kendi ülkelerinin düşman idaresine girmesine karşı olan bu tepki, bir takım yerel direnç hareketlerine sebep oldu. Alaşehir Kongresi bu direnç hareketlerini bir bütün halinde bir organizasyon altında toplamaya yönelikti. Bundan önce yine Balıkesir'de ve ondan sonra hepimizin bildiği Erzurum'da da kongreler oldu. Bunlar şunu gösteriyor; bu millet bir düşman işgaline karşı kendi insiyatifiyle bir direniş ortaya çıkarıyor. Sevr ve ardından Mondros Mütarekesi ülkenin işgal edilmesini öngörüyordu. Kongreler milli mücadelenin başlamasında çok etkin olmuşlardır. Millet düşmana karşı olan direnci, benimsemiş, İstanbul Hükümeti'ne rağmen düşmanın Anadolu'dan atılması hususunda kendi tepkisini göstermiştir" diye konuştu.Alaşehir Kongresi'ni öne çıkaran etkenleri sıralayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Metin ise milli mücadele sırasında ilk Türk kadın cemiyetinin Alaşehirliler tarafından kurulduğunu söyledi. Metin, "Milli mücadelede Alaşehir Kongresi'ni öne çıkaran bir kaç faktör vardır. Bunlardan ilki, Ödemiş'le birlikte 29 Mayıs günü Alaşehir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Alaşehir Kuvayi Milliye örgütü kurulmuştur. Yine bunun dışında İzmir işgal edildikten 3 gün sonra 18 Mayıs'ta Anadolu'da milli mücadele sırasında kurulan ilk Türk Kadın Cemiyeti yine Alaşehirli kadınlar tarafından kurulmuştur. Bu da Alaşehir'imiz için çok önemli bir konudur. Alaşehirlilerin gurur duyması gereken bir diğer faktör de ilk kadın Türk kahramanı da Alaşehir'den çıkmasıdır. Alaşehir Kuvayi Milli'ye örgütü kurulduğunda ikinci müfreze ile beraber Ruhiye Enise Hanım, Salihli cephesine katılmış ve milli mücadelenin ilk Türk kadın kahramanı da böylece Alaşehir'den çıkmıştır. Alaşehir Kongremiz Batı Anadolu'daki yerel kongreler içerisinde ulusal anlamda yapılmış olan en büyük kongredir. İki önemli amacı olmuştur. Bir tanesi cephe gerisindeki Kuvayi Milliye örgütüyle eşkiyanın faaliyetlerini engellemiştir, diğeri ise Salihli cephesinde savaşanların iaşesinin nasıl sağlanacağı konusunda karar alınmıştır" dedi.Moderatörlüğünü avukat Mahmut Horasan'ın yaptığı konferansın açılış konuşmasını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu gerçekleştirdi.Alaşehir Kongresi'nin 100. yılını hep beraber kutladıklarını belirten Öküzcüoğlu, "Kutlamalara her sene devam edeceğiz. Alaşehir Kongresi her ne kadar yerel bir kongre olsa da Ege Bölgesi'nde Yunan'a karşı milli direnişin meşalesi olmuş ve bu milli direnişi örgütlemişiz. Alaşehir Kongresi ile milli direniş başlamıştır. Alaşehir Kongresi bir örnek olmuştur. Kongre kararları İstanbul Hükümeti'ne karşı alınmış kararlardır. O dönemin Belediye Başkanı Galip Bey bu kongreye rehberlik etmiştir. Bende bu makamı temsil ederken aynı milli duygular ve vatanseverlik ile hareket edeceğimden hiçbir zaman şüphe duymadım. O makamda oturmaktan gurur ve onur duyuyorum" dedi.Konferansta, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Alaşehir Kongresi'nin yapıldığı dönemi anlatarak, milli mücadele ruhunu Alaşehirlilere bir kez daha hatırlatırken, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Metin ise milli mücadele döneminde Alaşehir Kongresi'nin önemini katılımcılara anlattı.Konferansa, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, oda başkanları ve Alaşehirli vatandaşlar katıldı.