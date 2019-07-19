Haberler» Güncel» Haber

100. yılda gelen şampiyonluk

Erzurum Kültür ve Turizm Derneği, katıldığı birçok yarışmada dereceler alarak bu defada Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

19.07.2019 13:54 100. yılda gelen şampiyonluk
Erzurum Kültür ve Turizm Derneği, katıldığı birçok yarışmada dereceler alarak bu defada Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Denizli ili Tavas İlçesinde kulüpler arası düzenlenen gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonluğu yarışmasında Erzurum Kültür Turizm GSK Derneği 92.86 almış olduğu puanla Türkiye Şampiyonu oldu.

Denizli Tavas ilçesinde düzenlenen gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası halk oyunlarına, Erzurum, Adana, Denizli, Bursa, Kilis, Batman, Bingöl, Tekirdağ, Gaziantep, Manisa Soma, Rize, Samsun, Hakkari İllerinden kulüpler katıldı.

13 İl'in katıldığı Gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonluğunda Erzurum Kültür Turizm GSK derneğinin şampiyon olması Erzurum Kongresinin ve Milli Mücadelenin 100. yıl kutlamalarına denk gelmesi ayrı bir heyecan ve sevinç oluşturdu. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Denizli, Türkiye, Erzurum, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:12   ANTALYA 'KESİK MİNARE' CAMİİ, MİNARESİYLE KALACAK
14:10   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
14:10   Başkanvekili Altunok'tan huzurevi sakinlerine ziyaret
14:08   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
14:07   Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı
14:07   İzmirliler bu buluşmaları çok sevdi
14:07   Samsun'dan kısa kısa