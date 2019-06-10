100. yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele konuşulacak

Atatürk
Kütür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu
ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Milli Mücadele'nin önemli gelişmelerini ve kazanımlarını uluslararası sempozyumda ele alıyor. İki kurumun iş birliğiyle 11-14 Haziran tarihleri arasında Samsun
'da "100. Yılında 19 Mayıs
ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecek. Samsun Valiliği
ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek olan sempozyuma Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Milli Mücadele'nin hangi koşullarda, kimlere karşı verildiğine dair değerlendirmelerin yapılacağı sempozyumda, Atatürk'ün Samsun'a çıkışından kongrelere, cephelerde kazanılan zaferlerden barış görüşmelerine kadar Türk istiklal mücadelesinin dönüm noktaları ele alınacak. Milli Mücadele sonrasında meydana gelen askeri ve siyasi gelişmelerin de konuşulacağı etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk
'ten Halide Edib'e Milli Mücadele'nin asker ve sivil kahramanları anılacak. Başarısıyla diğer milletlere örnek olan Türk Milli Mücadelesinin dünyadaki yansımaları da sempozyumda ele alınacak konular arasında bulunuyor.
Yurt içinden ve yurt dışından 170'e yakın bilim insanının katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyum, ilgili herkesin katılımına açık olacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk
, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
, 19 Mayıs
, Güncel