100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu ETÜ'de başladı

Milli Mücadele ruhunun şahlanarak Anadolu'ya yayıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100. Yılını anma etkinlikleri kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğinde organize ettiği 100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımlarıyla başladı.Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılış programına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Erzurum Valisi Okay Memiş, İlçe Kaymakamları, Erzurum Milletvekilleri, Meclis Divan Kurulundan Millet Vekilleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik TURAN katıldı. Programa ayrıca ülkemiz ve yurtdışından 60 üniversitenin bilim insanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.Bağımsızlık ekonomik ve ekolojik alanlarda da müşahhas kılınmalıdır.Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak; kongrede sadece bölgeyi değil yurdu ilgilendiren ilkesel kararların da alındığını anlatarak, "Bu ulusalar sempozyumun amacı 1. Dünya Savaşı sonrasındaki karanlık günlerde vatanımızı bölmeye çalışanlara karşı 'vatan bir bütündür parçalanamaz' diyen ve bu toprakların sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösteren atalarımızı bir araya getiren ruh, iman ve heyecanı anlamak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır." İfadelerini kullandı.Prof. Dr. Çakmak; 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nden çıkarılacak en önemli derslerden birinin de bağımsızlık olduğuna dikkati çekerek, bu bağımsızlığın ekonomik ve ekolojik alanlarda da müşahhas kılınması gerektiğini sözlerine ekledi.Prof. Dr. Çakmak, son 15 yılda teknolojik bağımsızlık adına çok önemli mesafeler katledildiğini vurgulayarak, "Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı 2000'li yılların başlarında yüzde 20 iken günümüzde bu oran yüzde 70'lere ulaşmıştır. Teknolojik bağımsızlığımızı kazanmak için attığımız her adımda ülkemizin üzerine oynanan oyunların arttığını görüyor ve bilgi çağında dijital çağa evrilen 21. yüzyılda bilginin ve bilimin üretildiği üniversitelerde bizlere önemli görevler düştüğünü idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumunun açılışında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andığını söyledi.25 yıla yakın süre akademik dünyada bulunmuş, ilim tahsiline ve talebe yetiştirmeye gayret etmiş bir siyasetçi olarak bu tür toplantılara katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, "Milletlerin ve kurumların tarihlerinde 25'inci, 50'nci, 100'üncü yıllar önemlidir. Benzer bir durumu, bu yıldan başlayarak 4 yıl boyunca bizler de yaşayacağız. Malumunuz, 2019 Milli Mücadele'nin başlamasının 100'üncü yıl dönümü. Yine 2020'de TBMM'nin kuruluşunun, 2021'de İstiklal Marşı'nın kabulünün, 2022'de İstiklal Savaşı'nın zaferle neticelenmesinin ve nihayet 2023'te Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yıl dönümlerini kutlayacağız. Temennimiz ve çabamız, bu yıl dönümlerinin sıradan bir anma olmakla kalmayıp 100 yıl evvelki ruhu anlamaya vesile olmasıdır." dedi.Bundan tam 100 yıl önce Anadolu'daki İslam varlığının muhkem kalesi Erzurum'da bir araya gelen vatanperver öncülerinin yükselttikleri başlıca şuurun, kuzeyden güneye, doğudan batıya memleketin her bir köşesinin yekvücut olarak hareket etmesi mecburiyeti olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu: "Erzurum Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti arasında 30 Mayıs'ta yapılan telgraf muhabere ve muhaveresi dikkatle tetkik edilmelidir. O yazışmalarda, bugünkü Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un başta Erzurum olmak üzere doğu vilayetlerine, doğu vilayetlerinin de Trabzon'a olan mecburiyeti ve merbutiyeti açıkça ortaya konulmaktadır. Yani, 100 yıl önce vatan söz konusu olduğunda ayağa kalkan, istiklal-i tam iradesi etrafında ve düşman istilasına karşı kenetlenen Trabzon ile Diyarbakır, Erzurum ile Bitlis, Van ile Elazığ ve Sivas, birdir, bütündür ve aynı diriltici ruhun mücessem merkezleridir. Bu bakımdan, bu şehirler ve milli merkezler arasında ihtilaf husule getirecek tavırlar içinde olmak ihanete kadar varacak bir ahmaklıktır, bu şehirlerin birliğini pekiştirecek hareketler ise vatana hizmettir."Konuşmanın ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop'a çeşitli hediyeler takdim etti.Programda Erzurum Kongresi'nin 100. Yılını anma etkinliklerine gönüllü olarak katılan "Doğadaki İnsan" programının yapımcısı doğasever Serdar Kılıç duygularını açıkladığı konuşmasının ardından kısa bir balaban dinletisi gerçekleştirdi.Milli Mücadele kahramanımız Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir'in de panelist olarak katıldığı 100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu 25 Temmuz Perşembe gününe kadar birçok oturum ile devam edecek. - ERZURUM