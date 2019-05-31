"100. Yılında O'nun İzindeki Türk Gençliği" resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar, Sabri Çınar ve Şenol Karaküçük, akademisyenler, öğrenciler ve sanatsever Süleymanpaşalılar katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dalila Özbay'ın koordinatörlüğünde gerçekleşen sergide Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi 37 ismin eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış konuşmaları ile başlayan organizasyonda Doç. Dalila Özbay, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin katılımcılara yönelik yaptıkları konuşmada şunları söyledi:

ÖZBAY: "BU SERGİ, O'NUN İZİNDE VE O'NU ANLAMAYA ÇALIŞAN RESİM BÖLÜMÜ GENÇLİĞİNİN GÖRSELLERİDİR"

"Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü öğrencilerimiz ile geçen yüzyıl başında topluca yaşadığımız çok önemli tarihi olayların devamı olan İstiklal Savaşı'nın başlaması, 23 Nisan TBMM'nin kuruluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Üniversitemiz gençliği olarak bir dizi sergi açmaya karar verdik. Bu sergilerimizin ilki olarak 19 Mayıs 1919'un, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının başlattığı İstiklal Savaşı'nın başlangıcı olması nedeniyle bu tarihi olayın önemini anlamaya ve yorumlamaya çalıştık. 19 Mayıs'ı gençliğe emanet eden Atatürk, kurduğu Cumhuriyet ve yaptığı devrimlerle modern, çağdaş bir Türkiye ve Türk Gençliği yaratmaya çalışıyordu. İşte gerçekleştireceğimiz bu sergi, O'nun izinde ve O'nu anlamaya çalışan Resim Bölümü gençliğinin görselleridir."

YÜKSEL: "GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ"

"Ben Süleymanpaşa Belediye Başkanıyım ama burada yıllardır yaşayan Selanik göçmeni bir kardeşinizim. Çok şükür ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketi Selanik'ten göçmüş bir kardeşinizim. Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesi hedefi doğrultusunda çalışan bir kardeşinizim. Biz bu sergiyi ilk duyduğumuzda çok da heyecanlandık. Özellikle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 19 Mayıs 1919 günü Millî Mücadelenin ilk adımını atan bu ekip bugün bu topraklarda bağımsız bir şekilde yaşamamıza olanak sağlamıştır. Bunu çok iyi bilmemiz ve bizden sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor. Özellikle ulusumuzun muasır medeniyetler seviyesine çıkmasında çok farklı çalışmalar yapmak zorundayız. Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Bu serginin düzenlenmesinde başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu sadece bir başlangıç. Bu küçük adım daha büyük adımlara vesile olsun."

ŞAHİN: "BİZ TRAKYALILAR, RUMELİLER HERKESİ SEVERİZ AMA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü BİR BAŞKA SEVERİZ"

"Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir başka severiz. Anne tarafım Selanik, baba tarafım Bulgaristan Kırcaali göçmeni. Dolayısıyla bu topraklarda bu kadar hür, bu kadar demokratik ve huzurlu yaşıyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının çok büyük katkısı ve hizmeti vardır. Biz Trakyalılar, Rumeliler herkesi severiz ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir başka severiz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi önce rahmet; ardından saygı ve sevgiyle yad ediyorum. Bugün burada bu sergiyi bizlerle buluşturan ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve öğrenciler açılış kurdelesini birlikte kesti. Serginin gezilmesi ile devam eden tören sergiye eserleri ile katkı sağlayan öğrencilere Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler