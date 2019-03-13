'' 100 Yıllık Anlaşmaya Dava Açıldı ''

Ağır Masa programına canlı telefon bağlatışı kuran Tuğba Altıntop 100 yıllık anlaşmanın detaylarını ve neden dava açıldığını anlattı.

Neden menajerlik şirketine dava açtınız buna neler sebep oldu? Sorusuna;

Tuğba Altıntop: Yaklaşık 1,5-2 yıl önce anlaşmış olduğum şirket, anlaşmamız 4 şarkıdan oluşan bir albüm hazırlandı ve 100 yıllık sözleşme hazırlanıp imzalar atıldı. Dünyada yapılan bir sözleşme değil ve imzalamam gerekli olduğu söylenildi bende imzamı attım. Çok karışık maddeler vardı 100 senelik ve uzayda çalınması yasak diye maddeler vardı. Sözleşmede olan sözler dahi tutulmadı, 4 şarkıdan sadece 2 şarkıya klip çekildi ama diğerlerine klip çekilmedi.

''Gerekli yayın organlarından, herhangi bir konser, reklam, sunuculuk gibi teklifler gelmedi. Davayı açmadan önce iyi niyetimden acısından kendileri ile irtibata geçtim. Tasfiye halinde olan şirket isim değişikliği ve adres değişikliği yaparak Ankara'ya taşındığını öğrendim. Araştırmalarımı yaparak sonrasında davamı açtım'' dedi.

Sizin anlaşmış olduğunuz menajerlik şirketi kendisini tasfiye etti mi? Sorusuna;

Tuğba Altıntop; ''Hayır, etmedi şu an hala icraatına devam ediyor. Yargıya vermiş oldukları dilekçede, anlaşmış olduğum seneden şimdiye kadar herhangi iş yapmamamı ve yaptığım takdirde yüksek meblağlar da cezalar alacağımı avukatım aracılığıyla ve telefonla bana söylemiş oldular. Burada art niyet ve kötü niyet olduğunu düşünüyorum. İyi bir insan veya iyi bir şirket olsalardı, neden durduk yere bir insan bir insanın ekmeğini engelliyorsa bence bunun altında başka sebepler aramak lazım. Benim zihnim onların düşündüğü kadar kötü niyetli değil''.

''Haziran gibi olursa eski eşim ve yazar arkadaşlarım tarafından hazırlanan bir şarkı çıkarmayı düşünüyorum'' diyerek;

''Elbette bu davanın sonuna kadar peşinden gideceğim. Beni tanıyanlar bu özelliğimi iyi bilir haklıysam karşımda kimse duramaz'' dedi.

Kaynak: Bültenler