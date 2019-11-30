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100 yıllık dikiş malzemeleriyle terzilik mesleğini yaşatıyor

MANİSA'da yaşayan Ferhat Özkaraca (55), dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan 100 yıllık dikiş makinesi ile 37 yıllık mesleğini hazır konfeksiyona karşı ayakta tutmaya çalışıyor.

30.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:11100 yıllık dikiş malzemeleriyle terzilik mesleğini yaşatıyor
MANİSA'da yaşayan Ferhat Özkaraca (55), dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan 100 yıllık dikiş makinesi ile 37 yıllık mesleğini hazır konfeksiyona karşı ayakta tutmaya çalışıyor.

ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası terzi Ferhat Özkaraca, terziliğe 16 yaşındayken babası İhsan Özkaraca'nın yanında çırak olarak başladı. Özkaraca, 20 yıl önce  babasının emekliye ayrılmasıyla 20 metrekarelik dükkanın başına geçti. Dedesinden babasına, ondan da kendisine yadigar kalan dikiş makinesi, makas, dikiş yüzükleri ve makaraları kullanan Özkaraca, hazır konfeksiyona karşı ayakta kalma mücadelesi vererek 37 yıllık mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Terziliğin eskiden gözde bir meslek olduğunu belirten Özkaraca, "Günümüzde, pek çok meslek gibi terzilik de unutulmaya başladı. Artık, yetiştirecek çırak bile bulamıyoruz. Eski işler de yok zaten. Bir kaç parça, tadilat işi gelirse yapıyoruz. Dükkanımda dedemden babama ondan da bana kalan 100 yıllık dikiş makinesi ve terzi malzemeleri var. Ben de bu işi layıkıyla yapabilen bir usta bulup, bırakmak istiyorum. Çocuklarım, bu mesleği yapmak istemiyor. Atalarımdan kalan bu eski malzemeler, yenilerine göre çok daha sağlam. Yeni teknoloji dikiş malzemelerindense bu asırlık malzemelerle çok daha güzel işler çıkarıyoruz. Gelişen teknolojiye rağmen bu eski malzemeleri kullandığımızı gören müşterilerim şaşırıyor. 'Bu nasıl makas', diyerek eline alıp inceleyenler bile oluyor. Şimdilik mesleğimi sürdürüyorum ancak bu daha ne kadar devam eder bilemiyorum. Böyle eski malzemelerle iş yapan ilçedeki tek terziyim."

'NOSTALJİ YAŞATIYOR'

Ferhat ustayı babasından kalan tarihi makas ve dikiş makinesiyle gördüklerinde geçmiş yılları hatırladıklarını  ifade eden müşterilerinden Gürkan Dinç (41), "Biz, Ferhat ustanın terziliğinden memnunuz. Kendisi, Alaşehir için gerçekten büyük bir kazanım" dedi. Ahmet Tekeç (56) de Ferhat ustayı uzun yıllardır tanıdığını belirtip, "Atadan kalan malzemeleri dükkanında kullanarak hem geçmişine sahip çıkıyor hem de müşterilerine nostalji yaşatıyor" dedi.


- Manisa

Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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