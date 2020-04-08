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"100 Yıllık Mücadele" belgesel dizisi TRT Haber'de ekranlara gelecek

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun yüzüncü yılına özel hazırlanan "100 Yıllık Mücadele" belgesel dizisi, TRT Haber'de ekranlara gelecek.

08.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:54
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun yüzüncü yılına özel hazırlanan "100 Yıllık Mücadele" belgesel dizisi, TRT Haber 'de ekranlara gelecek.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, 15 bölümlük "100 Yıllık Mücadele" belgesel dizisi, 23 Nisan'a kadar her gün saat 10.45'te TRT Haber ekranlarında yayınlanacak.
Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun 'a hareket eden Bandırma Vapuru ile başlayan mücadeleyi ele alan belgesel dizisi, 23 Nisan 1920'de ilk Meclisin açılışından itibaren yüz yıllık süreci gözler önüne seriyor.
Yıllar boyunca savaşlarla, baskılarla ve darbelerle durdurulmaya çalışılmış yüz yıllık bir Meclisin öyküsünün anlatıldığı belgeselin danışmanlığını, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Prof. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya üstlenirken, seslendirmesini Hakan Şahin, sunuculuğunu ise Çağatay Gökmen yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Samsun, Güncel
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