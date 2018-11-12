Aksoy'un uzun süren titiz bir çalışma sonrası baskıya giren kitabı 100 Yıllık Yaşam İçin 50 Öneri, bütünsel bir sağlık anlayışıyla yaşamın her adımında insanın ömrünü uzatan değerleri okuyucuya aktarıyor.

Uzun yaşamın, ancak bilim kurgu filmlerinde insanın karşısına çıkan bir hayal olması, yakın geçmişte kalıyor. Uzun yaşam üzerine yıllarca çalışan ve araştırmalar yapan uzmanlar günlük yaşamda saklı ipuçlarıyla uzun yaşamın bir hayal olmaktan çıktığını bizlere ispatlıyor.

Sağlıksız beslenme koşulları, şehir yaşamının stresi sağlığımızın daha kolay bozulmasına neden olabiliyor ama gerek fizyolojik gerekse psikolojik açıdan vücudumuzu yönetmek bizlere 100 yıllık bir yaşamın kapısını aralayabiliyor.

İşte Prof. Dr. Murat Aksoy, yaşamı uzatmanın, sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin yollarını en ince detaylarına kadar araştırarak, bir başucu kaynağı olan ve Hürriyet Kitap etiketiyle yayınlanan çalışmasını okuyucuyla buluşturuyor. Aileyi iyi tanımanın, gönüllülük işleri yapmanın, kahve içmenin, uyku hijyeninin ve hatta mikroplara özen göstermenin ne derece önemli olduğunu ve yaşam süresini nasıl etkilediklerini kitabında anlatıyor. Televizyon izleyicisinin uzun yıllar ekrandan tanıdığı Aksoy, halen aktif olarak sürdürdüğü sağlık çalışmalarıyla Kalp Damar Cerrahisi alanında uzman bir profesyonel. Aksoy'un 2000 yılından bu yana sağlık sektöründe hızla yükselen grafiğinin yanı sıra hastalarıyla kurduğu diyalog ve iletişim ona yeni bir çalışmanın kapılarını aralamış. İlk kitabında hastalıklardan ve tedavilerden bahseden Prof. Dr. Murat Aksoy, bu kez hastalıkların önüne geçecek ve sağlıklı bir yaşam vadeden önerileri bir kitapta bir araya getirmiş.

Sağlıkla daha önce bir araya gelmeyecek kavramların aslında yaşamı ve sağlığı ne denli etkilediğini ve bunların insanoğlunun hayata çok daha özgüvenli, sağlıklı ve huzurlu bakmasını sağladığı kitapta okuyucuyla paylaşılıyor.

100 Yıllık Yaşam İçin 50 Öneri, adeta bir yaşam koçu gibi hastalıklardan korunmak adına okuyuculara hayat standartlarını değiştirecek sorular sorarak, yaşam alışkanlıklarını pozitif yönde iyileştirmeyi hedefliyor.