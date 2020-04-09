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1000 adet yüz siperliği polislere teslim edildi

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi çalışanları tarafından üretilen bin adet koruyucu yüz siperliği Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

09.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:47
1000 adet yüz siperliği polislere teslim edildi
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi çalışanları tarafından üretilen bin adet koruyucu yüz siperliği Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerin uygulanmasında ön planda olan Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle üretilen bin adet koruyucu yüz siperliği Aydın Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Gençlik Merkez Müdürü Mustafa Demirtaş tarafından Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici duyarlı davranışlarından dolayı, Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Demirtaş'a ve koruyucu yüz siperliklerinin üretimini gerçekleştiren, emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Polis, Aydın, Güncel
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