1000 Borusanlı 10 Bin Saat Gönüllülük Yaptı

Borusan Gönüllüleri, BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 59 projede çalıştılar.

Borusan çalışanları, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 59 projeye 10.757 saat gönüllülük yaptı. 2017'de gönüllü çalışan sayısı %5 artarak bin kişiye ulaşırken, gönüllülük projeleri için harcanan süre de % 65 artarak 10 bin 767 saate ulaştı.2017 Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan gönüllü projeleri arasında Meslek Lisesi Koçluk Programı, Özgür Hayvan Barınağı ve Aşkını Başka Dilde Anlat gibi projeler dikkat çekiyor.

Meslek Lisesi Koçluk Programı: 2012'den bu yana Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile birlikte yürütülen Meslek Lisesi Koçluk Programı kapsamında Borusan gönüllüleri iki yıl boyunca meslek lisesi öğrencilerine koçluk yapıyorlar

Özgür Hayvan Barınağı Projesi: İzmir Buca Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde Ege Fikir Ortaklığı Derneği ile birlikte hayata geçirilen proje kapsamında Okyanus Gönüllüleri engelli hayvanları sahiplendirmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Aşkını Başka Dilde Anlat projesi ise sağır ve işitme engellilerle çalışmalar yapan DEM Derneği ile işitme engellilerin, "engellerini" değil, "zengin dil ve kültürlerini" öne çıkarmak amacıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen işaret dili atölyelerinde Borusanlılar işaret dili öğrendi.

FAALİYETLERİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AZALTILIYOR

Çevresel sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda tüm grupta operasyonların çevresel etkilerini azaltacak proaktif bir yaklaşım benimseniyor. Bu kapsamda 2017'de 1.550 Borusan çalışanına 2 bin saatin üzerinde çevre eğitimi verildi. Borusan Grubu şirketlerinde iklim değişikliğiyle mücadele hedefiyle enerjinin verimli kullanılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için her yıl yenilikçi çözümler geliştiriliyor. Borusan'ın, yenilenebilir enerji yatırımları ile 2017 yılında yaklaşık 847 bin ton CO2 emisyonu engellendi.