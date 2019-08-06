'1000 Çiftçi 1000 Bereket' Programı Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ile devam ediyor

Eğitimlerde çiftçiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ve alanında uzman akademisyenler ilebir araya gelecek.

Bu yılın başında hayata geçirdiği "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programıyla çiftçilerin verimliliklerini ve refahlarını artırmak için çalışmalar yapan Cargill, Türkiye'de mısır tarımında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sunmak hedefiyle program kapsamını genişletiyor. Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir'de mısır tarımı yapan 1000 çiftçi ile yürütülen programda üreticiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla bir araya gelecek. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturulması ve üretimde bu kültürün yerleşmesi amacıyla düzenlenen eğitimlere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanları da katılacak. Çiftçilerin yenilikçi dijital araçlara erişimini sağlayarak refah artıran tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını hedefleyen program kapsamında üreticiler, alanında uzman ziraat mühendislerinden zirai ve teknik danışmanlık almaya ise devam ediyor.

2019 üretim sezonundan başlayan veüç sezona yayılması planlanan "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir illerinde mısır tarımıyla uğraşan 1000 çiftçi ile yürütülüyor. İlk yıl program kapsamında 1000 çiftçi ekim öncesi ziyaret edildi ve tarlalarında dijital toprak analiz cihazı ile toprak analizleri yapıldı. 22 ziraat mühendisinin görev aldığı programda çiftçiler, ekimden hasada kadar doğru gübreleme, sulama yöntemleri ve hastalıklarla mücadele konusunda verilen danışmanlık hizmetinden yararlanıyor. Çiftçiler 444 5 175 numaralı telefon hattından ulaşabildikleri 1000 Çiftçi 1000 Bereket Danışma Hattı kanalıyla her türlü zirai problemlerini uzman ziraat mühendislerine danışabiliyor ve Çiftlik Yönetim Sistemi online portalı ile de tarlalarını bir işletme gibi yönetme imkânı buluyorlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Başlıyor

Türkiye'de mısır tarımında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlayan Cargill, program kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'ni başlatıyor. İçerikleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nde akademik çalışmalarına devam eden Doçent Dr. Yeşim Benal Öztekin tarafından hazırlanan eğitimlerle, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturulması ve üretimde bu kültürün yerleşmesi amaçlanıyor. Eğitimlere ayrıca, program kapsamında işbirliği yapılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanları da katılacak.

Rakamlarla Sektörün İSG Profili

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ergün Can, tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekerek; "Tarım sektörü gerek kendine özgü çalışma şartları, iş kültürü farklılığı, sektöre özgü kimyasal, fiziksel, hijyenik ve ergonomik risk ve tehlikelerle karşılaşma olasılığı gerekse çalışan karakteristiğinin farklı olması nedeniyle sosyal koruma anlayışı içerisinde analiz edilmesi gereken bir sektördür. Ülkemizde 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tarım sektöründe 155.619 çalışandan toplam2.761 kişiiş kazası geçirmiştir. Ölümlü iş kazaları analiz edildiğinde kazaların yaklaşık % 32 sinin trafik kazası, % 13'ünün traktör ve tarım makineleri gibi iş ekipmanları kaynaklı kazalar, % 10'unun ise düşme sonucu gerçekleştiğini biliyoruz" dedi.

Can, gerekli önlemler alındığında iş kazalarının % 98'inin, meslek hastalıklarının ise %100 ünün önlenebildiği teorisiyle sektörde iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilebileceği vurgusunu yaptı.

"1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı kapsamında Adana'da düzenlenen çiftçi buluşmasındaTarım Makineleri Kaynaklı Kazalar ve Güvenlik konusunda bir konuşma yapanDoçent Dr. Yeşim Benal Öztekin ise, "Tarım bir çok ülkede en tehlikeli sektörlerden biridir. Dünyada iş kazaları sonucu ortaya çıkan ölümlerin yaklaşık yarısının tarımda meydana geldiği tahmin edilmektedir. Tarım makineleri kazaları ile pestisitler ve diğer kimyasallara maruz kalma, sektördeki ölüm, yaralanma ve hastalıkların iki temel nedenidir. Tarımsal üretimde traktör kadar potansiyel tehlikeleri barındıran başka bir tarım makinesi yoktur. Tarımda ciddi, ölümlü kazalar genelde tarım traktörleri kaynaklıdır. Traktör kazalarının yaklaşık yarısı traktör devrilme kazalarıdır. Traktör kazalarının tarımsal üretimle ilgiliiş ölümlerin ana sebebi olduğu söylenebilir" diye konuştu.

Mısır hasadı öncesinde gerçekleştirilen çiftçi buluşmalarına katılan Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye & Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü Dr.Ediz Aksoy, 1000 Çiftçi 1000 Bereket programının ilk yılında gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını, bu ilginin programı daha da geliştirerek devam ettirmek üzere büyük bir motivasyon sağladığını kaydetti. 1000 Çiftçi 1000 Bereket programıyla sağlamayı amaçladıkları sosyal dönüşümü çeşitli alanlarda eğitim ve danışmanlıklarla da desteklemek istediklerini belirten Aksoy, "Sezon başında gerçekleştirdiğimiz ilk çiftçi buluşmalarında FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) katkılarıyla çiftçilerimize finansal okuryazarlık eğitimi verdik. İkinci çiftçi buluşmalarımızda isegeleneksel çalışma yöntemlerinin yaygın olarak kullanıldığı, korunma gereksiniminin yüksek, tehlike ve risklerin görülme oranının çok olduğu tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine eğilerek farkındalık yaratmak istiyoruz" dedi.