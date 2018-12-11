1000 Çocuk Korosuna Kayıtlar Başladı

11 Aralık 2018 Salı 12:24



11 Aralık 2018 Salı 12:24

Çankaya Belediyesinin her yıl 23 Nisan'da verdiği konserle adını tüm Türkiye'ye duyuran 1000 Çocuk Korosu'nun kayıtları başladı. Özellikle Çankaya sınırlarında bulunan okul korolarının kayıtlarının alınacağı süreç Aralık ayı sonuna kadar devam edecek.Çankaya Belediyesinin 1000 Çocuk Korosu'nun kayıtları başladı. 10 yıldır her 23 Nisan'da 1000 çocuğun bir araya gelerek birbirinden değerli besteleri seslendirdiği konser, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dolayısıyla gönüllerince yaşamalarına da vesile oluyor."Biz en çok çocukların belediyesiyiz" anlayışı ile çalışmalarına devam eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde dünyaca ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı'dan büyük usta Cahit Berkay'a birçok ünlü isim ile konserler veren 1000 Çocuk Korosu, 10'uncu yılını coşkulu bir konser ile kutlamaya hazırlanıyor. Çocuklar, Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu eğitmenleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecek eğitim programı ile konsere hazırlanacak. Çankaya ilçe sınırlarındaki okul korolarının katılımını amaçlayan program için kayıtlar Aralık ayı sonuna kadar devam edecek.Bugüne kadar binlerce çocuğun ruhsal ve toplumsal gelişimlerine olumlu katkı yaparak çocuklarda birlik duygusunun oluşmasında önemli rol oynayan koro çalışmaları Çankaya Belediyesinin Ekim ayı içerisinde hizmete açtığı Yıldız'da bulunan müzik atölyesinde gerçekleşecek. - ANKARA