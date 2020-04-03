1000 liralık sosyal yardım ile emekli maaşlarını vatandaşlara Jandarma teslim etti

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan 1000 liralık sosyal yardım ile emekli maaşlarını vatandaşların evlerine giderek teslim etti. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 1000 liralık sosyal yardım ödemeleri ile 65 yaş üstü kişilerin emekli maaşlarını vatandaşların evlerine götürdü. Jandarma ekipleri tarafından PTT şubelerinden vatandaşlar adına çekilen sosyal yardımlar ile emekli maaşları vatandaşın evlerine götürülerek teslim edildi. Jandarma ekiplerinin kendilerine para getirdiğini görünce şaşıran vatandaşlar, jandarmalara teşekkür etti.

Kaynak: DHA