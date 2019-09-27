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"100Yüz100Ülke" sergisi Adnan Menderes Havalimanı'nda

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan TAV Galeri, Mustafa Çankaya'nın ilk kişisel projesi "100Yüz100Ülke" sergisine ev sahipliği yapıyor.

27.09.2019 11:02
TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan TAV Galeri, Mustafa Çankaya'nın ilk kişisel projesi "100Yüz100Ülke" sergisine ev sahipliği yapıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nurus ana sponsorluğunda TAV ve BTA'nın katkılarıyla oluşturulan sergi 14 Ekim'e kadar iç hatlar terminalinde yer alan sergi alanında yolcularla buluşuyor.
Çankaya'nın Atatürk Havalimanı'ndan transit geçen binlerce yolcudan ilham alarak başlattığı proje 100 farklı ülkeden 100 farklı insanın portresini içeriyor. Sergi, havalimanından geçen yolcuların kültürel çeşitliliğini belgelemeyi amaçlıyor.
100Yüz100Ülke projesi İzmir'den önce Antalya ve Ankara Esenboğa havalimanlarında fotoğrafseverlerle buluştu.
Bilginin ve birikimin nesillerden nesillere aktarımının kıymetini çok iyi bilen 92 yıllık bir marka olan Nurus, son on yılda milyarlarca yolcuyu terminal çözümleri ile buluşturdu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki koltuklarda da Nurus imzası bulunuyor.

Adnan Menderes Havalimanı, Çankaya, İzmir, Ekonomi

Kaynak: AA

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