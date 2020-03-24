101 binden fazla çalışan analiz edildi

Great Place to Work® Enstitüsü, Nisan ayında Türkiye 'nin En İyi İşverenleri listesini açıklayacak. Sektör bağımsız düzenlenen En İyi İşverenler araştırması, işveren markasını geliştirmek ve bu alandaki bilinirliklerini güçlendirmek isteyen şirketler için önemli avantajlar sunuyor. Bu yıl online platformlar üzerinden canlı yayın ile açıklanacak listede, araştırmaya katılan şirketlerdeki insan kaynakları uygulamaları derinlemesine analiz edildi. Şirket çalışanlarının mevcut kurum kültürleri hakkındaki deneyimleri; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu olmak üzere 5 boyutta değerlendirildiği aştırmada ödüller, çalışan sayısına göre 20-50, 50-250, 250-500, 500–2000, 2000-5000 ve 5000+ olmak üzere altı kategoride verilecek.

"Best Workplaces for Women" özel ödülü de sahibini bulacak

Analiz sonuçları; Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın en iyileriyle karşılaştırma, gelişime açık aksiyon alanlarını keşfedebilme ve yeni uygulamaları öğrenme olanağı sunuyor. Araştırmaya katılan şirketler; İK uygulamaları içerisinde yer alan özel alanlara ilişkin uygulamalar ile "Yaşam Boyu Öğrenme", "İş & Yaşam Dengesi", "İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm", "Best Workplaces for Women", "Diversity", "Toplumsal Paylaşım" ve "Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği" özel ödüllerini de almaya hak kazanacak.

30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirliyor

Sahip oldukları kurum kültürü uzmanlığına, geniş veri ve analiz gücüne dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, "Great Place to Work® olarak 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirliyor ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yedi yıldır görkemli törenlerle şirketlere ödüllerini takdim ediyoruz. Sekizinci ödül törenimizi online platformlar üzerinden gerçekleştireceğiz. Toplum sağlığı konusundaki hassasiyetimiz gereği bu kararı aldık." dedi.

Zor zamanlarda kurum kültürünün önemi ön plana çıkıyor

Son günlerde şirketlerin evden çalışma modeline geçmesi ve bu durumun kurum kültürüne etkilerine değinen Toprak şu ifadeleri kullandı: "Esnek veya uzaktan çalışma, verimliliğin ve çevikliğin artırılıp sabit genel giderlerinin azaltılması gibi avantajlarla iş hayatında uzun süredir konuşuluyordu. İçinde bulunduğumuz durumun dijital kültürün, esnek çalışmanın ve mobilitenin önemini bir kez daha vurguladığını gözlemliyoruz. Zor zamanlarda şirketlerin evden çalışma yolunu tercih etmeleri şirket kültürünün önemini her zamankinden fazla ön plana çıkarıyor. Böyle süreçlerde çalışanlar arasındaki iletişimin sürekliliği, şirket ve insan kaynakları yöneticilerinin özen göstermesi gereken unsurların başında geliyor."

Kaynak: Bültenler