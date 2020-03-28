101 yaşındaki Covid-19 hastası koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı
İtalyan medyası tarafından 'Bay P' olarak adlandırılan 101 yaşındaki Covid-19 hastası İtalyan iyileşerek taburcu oldu.
28.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:14
Her gün yüzlerce kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya 'da sevindirici bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası tarafından 'Bay P' olarak adlandırılan 101 yaşındaki Covid-19 hastası İtalyan iyileşerek taburcu oldu.
Hastanın iyileştiğini duyuran Rimini Belediye Başkanı Yardımcısı Gloria Lisi, Bay P'nin geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
Hastanın iyileştiğini duyuran Rimini Belediye Başkanı Yardımcısı Gloria Lisi, Bay P'nin geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Dünya