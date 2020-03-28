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101 yaşındaki Covid-19 hastası koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı

İtalyan medyası tarafından 'Bay P' olarak adlandırılan 101 yaşındaki Covid-19 hastası İtalyan iyileşerek taburcu oldu.

28.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:14
101 yaşındaki Covid-19 hastası koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı
Her gün yüzlerce kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya 'da sevindirici bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası tarafından 'Bay P' olarak adlandırılan 101 yaşındaki Covid-19 hastası İtalyan iyileşerek taburcu oldu.

Hastanın iyileştiğini duyuran Rimini Belediye Başkanı Yardımcısı Gloria Lisi, Bay P'nin geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Dünya

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