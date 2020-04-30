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101 yaşındaki kişi, Kovid-19'u 10 günde yendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 101 yaşındaki Ömer Dinler, 10 günde hastalığı yenerek taburcu edildi.

30.04.2020 22:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:40
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 101 yaşındaki Ömer Dinler, 10 günde hastalığı yenerek taburcu edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 101 yaşındaki Dinler, 19 Nisan'da koronavirüse yakalandığı belirlenerek KSÜ Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Virüsü 10 günde yenmeyi başaran Dinler, 29 Nisan'da sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
Ömer Dinler, ayrılırken sağlık çalışanlarına "Allah sizden razı olsun, vazifeniz hayırlı olsun. Sizler peygambere komşu olacaksınız." dedi.
Daha sonra Dinler, 14 gün izolasyon süresince kalacağı yerde de balon, alkış ve şarkılarla karşılandı.
Ömer Dinler'i kapıda karşılayan kuruluş çalışanları, gitar eşliğinde "Bir şarkısın sen" parçasını seslendirdi. Bu sürpriz karşısında duygulanan Dinler, "Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah hükümetimize kuvvet versin." diye konuştu.
Ömer Dinler, 14 gün izolasyonun ardından Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmaya devam edecek. 101 yaşındaki kişi, Kovid-19’u 10 günde yendi

Kaynak: AA

Etiketler: Sütçü İmam Üniversitesi, Güncel, Haber

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