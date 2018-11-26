101 Yaşındaki "Pamuk Nine" Vefat Etti

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde yaşayan 101 yaşındaki Pamuk Kaya, vefat etti.
Çevresindekiler tarafından "Pamuk Nine" olarak tanınan Kaya, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Esentepe Mahallesi
Şehit Süleyman Sokak'ta yaşadığı evde hayatını kaybetti.
Pamuk Kaya'nın cenazesi, Körfez Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından İlimtepe Mezarlığı'nda defnedildi. Sivas
'ın Divriği
ilçesi Yozyatağı köyünde 1917 yılında dünyaya gelen Pamuk Kaya'nın 3 çocuk 12 torun sahibi olduğu, eşi Hasan Kaya
'yı yıllar önce kaybettiği ve oğlunun yanında yaşadığı öğrenildi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:01