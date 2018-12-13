101. Yılında Kudüs 'Kahraman Şehitlerimizin Anısına' Kısa Filmi

13 Aralık 2018 Perşembe 15:36



13 Aralık 2018 Perşembe 15:36

Türk Tarih Kurumu, Kudüs'ün 101 yıl önce başlayan işgalinin yıl dönümünde Kudüs'ün insanlık ve İslamiyet tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken bir kısa film hazırladı.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Kudüs'ün 101 yıl önce başlayan işgalinin yıl dönümünde Kudüs'ün insanlık ve İslamiyet tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken bir kısa film hazırladı. '101. Yılında Kudüs 'Kahraman Şehitlerimizin Anısına' adlı kısa filmin girişinde, 'Üç semavi dinin kutsal mekanlarının bir arada yer aldığı, ilk kıblemiz Harem-i Şerif'in kalbinde her daim nur gibi parladığı, peygamberler şehri Kudüs'ün kutsiyetinin müdafaası ve tarihi statüsünün muhafazası, sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlar için önemli bir görevdir' sözlerine yer veriliyor. Kubbetüs's Sahra, Mescid-i Aksa, Hacer-i Muallak, Kıble Camii, el-Halil Kapısı, Meryem Ana Kilisesi, Çile Yolu, Kıyamet Kilisesi, Mecdelli Meryem Kilisesi, Hz. Davud Türbesi gibi kutsal mekanların Kurum arşivinde bulunan görsellerinin karakalem çizimleriyle hazırlanan film, Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin Cephesi'nde şehit düşen askerlerin isimlerinin ve künye bilgilerinin yer aldığı liste ile sona eriyor. Film, Kurumun genel ağ sayfasından ve sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor. - ANKARA