101 Yıllık Coşkuya Paramotorlu Kutlama

Kaynak: DHA

Erzurum'un işgalden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü törenlerle kutlandı. Türk Hava Kurumu'na ait pilotun kullandığı paramotor, tören boyunca Türk Bayrağıyla uçarak kutlamalara eşlik etti.Erzurum'un işgalden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü kutlalamaları Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın da katıldığı törende Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün anlam ve önemini anlattı.Şehitler diyarı Erzurum'da Atatürk'ün Cumhuriyetin temellerini attığını hatırlatan Vali Okay Memiş, Türkiye ve bütün Anadolu kurtuluş mücadelesini hep birlikte verdi ama özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Cumhuriyetin temellerini attığı bir kent. Özellikle düşmana karşı, Ermeni çetelerine karşı çokçetin bir mücadeleyi veren bir coğrafya. Biz dadaşlarımızla, vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Adeta emperyalist güçlere düşmana ve Anadolunun bölünmez bütünlüğüne mihenk taşı olarak böyle kazınmış bir destan 12 Mart. Bütün Anadolu'ya emperyalist güçlere kapıyı kapatmış Erzurumlular. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum dedi.Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı karla kaplı süs havuzunda mini bir konser verdi. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törene Türk Hava Kurumu'na ait bir pilotun uçurduğu paramotor da eşlik etti. Paramotor, tören boyunca Türk Bayrağı'yla kent merkezinin üzerinde uçtu. Buradaki törenin ardından Vali Okay Memiş ve protokol Karskapı şehitliğine giderek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali ve beraberindekilerin 15 Temmuz Şehitliğini ziyaretiyle tören sona erdi.