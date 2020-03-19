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103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı

Ankara'da 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

19.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:56

Ankara 'Da 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı. Serkan Onur Özdemir (40), isimli zanlıpolisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

103 SUÇTAN ARANIYORDU

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da banka- kredi kartı dolandırıcılığı ve özel belgede sahtecilik gibi 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Onur Özdemir'in yakalanması için çalışma başlattı.

383 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Ekiplerin çalışması sonucu, 'Binbir surat' lakaplı Özdemir'in Çankaya ilçesinde bir sitede saklandığı belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli Özdemir'i düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sahte sürücü belgesi ele geçirildi. 383 suç kaydı bulunan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

103 suçtan aranan ’Binbir surat’ lakaplı inşaat mühendisi yakalandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Ankara'da 103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Etiketler : Onur Özdemir, Ankara, 3. Sayfa, Güncel

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Yorumlar (1)
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:40 yaşında 103 suç dayı oğlu hiç yememiş içmemiş suç işlemiş maşallah , resimde bile çok rahat el arkada foto çekinmiş :)
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