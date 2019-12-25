Haberler » Güncel » 103 yaşında ölen din adamının cenaze törenine 3 bin kişi katıldı - Haber

103 yaşında ölen din adamının cenaze törenine 3 bin kişi katıldı

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 103 yaşında yaşamını yitiren, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı.

25.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:13 103 yaşında ölen din adamının cenaze törenine 3 bin kişi katıldı

BOLU'nun ilçesinde, 103 yaşında yaşamını yitiren, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce ölmesi halinde defnedilmesine karar verilen Aşağı Tekke Camii içinde bulunan türbe haziresinde toprağa verildi.

Gerede'de yaşayan, Osmanlı dönemi son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül dün evinde yaşamını yitirdi. 103 yaşında hayata gözlerini yuman Şengönül için Gerede merkezinde bulunan Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. İlçede yaptığı 35 yıllık imamlık görevinin ardından hayatının geri kalanını dini hizmetlere adayan Şengönül'ün cenaze törenine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şengönül'ün tabutu defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı. Cenaze törenine katılanlar tabutu taşımak için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman tabut taşındığı sırada izdiham yaşandı.

TÜRBEYE DEFNEDİLDİ

Yusuf Şengönül cenazesi, Aşağı Tekke Cami'nin içinde bulunan türbenin haziresine dualar eşliğinde defnedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYLAMIŞTI

Yusuf Şengönül, yaşadığı dönemde ilçede bulunan Aşağı Tekke Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesi'nde defnedilme talebinde bulunmuştu. Şengönül'ün talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 ay önce onaylanmıştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen bin 907 sayılı karar yazısında, "Yusuf Şengönül'ün vefatı halinde Bolu ili Gerede ilçesi Seviller Mahallesi'nde bulunan Aşağı Tekke Camii haziresine defnedilmesine izin verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.



Osmanlı Devleti, Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:24   Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Haber
15:24   Nevşehir'de telefonla dolandırıcılık - Haber
15:23   Körfez Ticaret Odası 2020'ye yeni logo ile girdi - Haber
15:23   Büyükşehir'in bir projesi daha destek almaya hak kazandı - Haber
15:22   Seyit Torun: "Kanal İstanbul Türkiye, özellikle İstanbul için felaket bir projedir " - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:30:05