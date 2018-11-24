103 Yaşındaki Emekli Öğretmene Anlamlı Ziyaret

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:09



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:09

Gönen Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 103 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez'i ziyaret etti.Yılmaz, çiçek takdim ettiği Kıymet Gazez'in Öğretmenler Günü'nü kutladı, bir süre sohbet etti.Gönen'de 1915 yılında doğan ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Gazez, AA muhabirine, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile iki kez karşılaştığını anlattı.İlk karşılaşmasının 1932 yılında olduğunu belirten Gazez, şöyle devam etti:"O gün okulumuza Atatürk'ün geleceği söylendiğinde hepimiz çok heyecanlandık. Atatürk sınıfımıza girdi, bize gülümsedikten sonra "Günaydın çocuklar" dedi. Biz de o anda ders olarak mercekleri inceliyorduk, tahtada çizili şekiller vardı. Atatürk benim olduğum sıranın yanına gelerek pencereye dayandı. Bir arkadaşımızı tahtaya kaldırdı, sorular sordu ve o anda bir ara elini masamın üzerine koydu. O anda uzanıp elini öpmek istedim ancak cesaret edemedim, resmen büyülendim, dersi falan dinlemiyor eline bakıyordum. Şimdi bile Atatürk yanımdaymış gibi aynı heyecanı yaşıyorum ama elini öpemedim, bugün hala Atatürk'ün elini öpemediğime çok pişmanım."Gazez, daha sonra Bursa Öğretmen Okulu öğrencisiyken okulun izcisi olarak Ankara'ya gittiğini aktararak, "O gün Atatürk, kurmaylarının da bulunduğu bir araçla stadyuma giderken çok yakınımızdan geçti. Elimi uzatsam ona dokunabilecek kadar yakındım. Atatürk'ün o yıl orada okuduğu 10'uncu Yıl Nutku'nu canlı bir şekilde "Ne mutlu Türküm diyene' dediği ana ortak olma mutluluğunu yaşadım. Eğitimimi tamamladıktan sonra çeşitli yerlerde 40 yıl edebiyat öğretmenliği yaptım. Mesleğimi, onun ülkemize getirdiği Cumhuriyetin kazanımlarına borçluyum." ifadelerini kullandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a, Cumhuriyetin en eski öğretmenlerinden olduğunu, öldüğünde tabutuna Türk bayrağının örtülmesi ve devlet töreniyle defnedilmesi talebini ileten Gazez, "Devlet töreni isteğim kabul görmez ise tabutuma Türk bayrağı örtsünler, beni öyle evimden götürsünler." arzusunu aktardı.Gazez, genç öğretmenlere, şartlar ne olursa olsun mesleklerini ve öğrencilerini sevmeleri, göreve ilk başladıkları andaki heyecanlarını daima korumaları tavsiyesinde bulundu.