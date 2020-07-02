104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonette 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

02.07.2020 18:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:22
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonette 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'daki polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Pars"ın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagaj kısmına yapılan gizli bölmede 199 paket halinde 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Narkotik, Hakkari, Güncel, Haber
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