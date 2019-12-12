Haberler » Güncel » 104 ve 97 yaşındaki asırlık çınarlardan sağlıklı yaşamın sırları - Haber

104 ve 97 yaşındaki asırlık çınarlardan sağlıklı yaşamın sırları

Mersin'in Mut ilçesinde aynı mahallede otulan 104 yaşındaki Hatice Gün ve 97 yaşındaki Ali Rahmet Özdemir, sağlıklı yaşamlarıyla dikkati çekiyor.

12.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:25
'in ilçesinde aynı mahallede otulan 104 yaşındaki Hatice Gün ve 97 yaşındaki Ali Rahmet Özdemir, sağlıklı yaşamlarıyla dikkati çekiyor.
Topluca Mahallesi'nde yaşayan 104 yaşındaki Gün, AA muhabirine, 14 Ekim 1915'te doğduğunu ve 15 yaşında evlendiğini söyledi.
Evliliğinden hiç çocuğu olmadığını, eşini 40 yıl önce kaybettiğini anlatan Gün, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesini doğal beslenme ve hareketliliğe borçlu olduğunu belirtti.
Yaşamı boyunca sürekli zeytinyağı tükettiğini dile getiren Gün, "Zeytinyağını yemeklerimde sürekli kullanıyorum. Bu da beni sağlıklı tutuyor. Şimdiki gençler bizim yediklerimizi yemiyor ki ah, yeseler uzun yaşarlar." dedi.
Gün, bugüne kadar rahatsızlanmadığını ve ilaç kullanmadığını aktararak, sadece dört ay önce düşmesi nedeniyle kalça kemiğinin kırıldığını söyledi.
"Bol bol yürüyüş yapsınlar"
Aynı mahallede oturan 97 yaşındaki Ali Rahmet Özdemir de çocukluğundan bu yana toprağı çok sevdiğini ve sürekli tarlada çalıştığını ifade etti.
Sğlıklı ve doğal beslenmeye çalıştığını belirten Özdemir, sofrasından tereyağı, zeytin, zeytinyağı ve yoğurdu eksik etmediğini anlattı.
Sağlıklı olmasını yediklerine ve hareketli yaşama borçlu olduğunu vurgulayan Özdemir, "Gençlere tavsiyem her gün zeytin yesinler, yemeklerinde zeytinyağı kullansınlar. Zeytin ağacının yaprağı dahi çok faydalı, yaprağı kaynatıp çay gibi içsinler. Bol bol yürüyüş yapsınlar." diye konuştu.
104 ve 97 yaşındaki asırlık çınarlardan sağlıklı yaşamın sırları

Hatice Çarpar, Zeytinyağı, Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü / Ek Fotoğraf - Haber
18:50 Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı - Haber
18:50 Veteriner hekimler Antalya'da toplandı - Haber
18:50 Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi - Haber
18:50 Silivri'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 18:54:00