105 ayrı polis operasyonuyla ele geçirilmişti, ekipler tek tek imha etti
İzmir genelinde, 105 ayrı operasyonda ele geçirilen binlerce litre kaçak ve sahte içki ile etil alkol imha edildi.
13.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:50
İzmir genelinde, 105 ayrı operasyonda ele geçirilen binlerce litre kaçak ve sahte içki ile etil alkol imha edildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplam 105 operasyonda 13 bin 21 şişe muhtelif markalarda kaçak ve sahte içki, 14 bin 249 litre açık sahte içki ve 3 bin 962 litre etil alkol ele geçirdi. Ekipler, ele geçirilen binlerce litre kaçak ve sahte içki ile etil alkolü kontrollü bir şekilde Bornova'da imha etti.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün son aylarda yaptığı başarılı operasyonlar dikkat çekti. - İZMİR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplam 105 operasyonda 13 bin 21 şişe muhtelif markalarda kaçak ve sahte içki, 14 bin 249 litre açık sahte içki ve 3 bin 962 litre etil alkol ele geçirdi. Ekipler, ele geçirilen binlerce litre kaçak ve sahte içki ile etil alkolü kontrollü bir şekilde Bornova'da imha etti.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün son aylarda yaptığı başarılı operasyonlar dikkat çekti. - İZMİR
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Haberler
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli