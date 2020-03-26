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105 yaşındaki İspanyol'dan corona virüsü uyarısı

500 milyon kişiyi vuran salgından kurtulmuştu! 105 yaşındaki İspanyol'dan corona virüsü uyarısı

26.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:01
105 yaşındaki İspanyol'dan corona virüsü uyarısı

1918'de ortaya çıkan ve 500 milyon kişiyi etkileyen grip salgınından kurtulan 105 yaşındaki Jose Ameal Pena, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tavsiyelerde bulundu. Pena, geçmişten ders çıkarılması gerektiğini ve tüm insanlığın bu salgına birlikte karşı koyması gerektiğini vurguladı.

1918 yılının Ocak ayında ortaya çıkan ve 18 ay süren grip salgını, 17 ila 50 milyon arasında insanın ölümüne yol açmış ve o dönemde dünya nüfusunun çeyreğini oluşturan 500 milyon kişiyi etkilemişti. 1918 grip salgını, insanlık tarihinin en ölümcül küresel salgını olarak tarih kitaplarında yerini aldı. Bu ölümcül salgından kurtulan Jose Ameal Pena, tüm insanlığa koronavirüs salgınına karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

'AYNI ŞEYLERİN YAŞANDIĞINI GÖRMEK İSTEMİYORUM'

İspanya'nın kuzeyindeki bir balıkçı köyünde yaşayan ve 1918 grip salgının ortaya çıktığı dönemde 4 yaşında olan C (105), günümüzde tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı tavsiyelerde bulundu. 1918'deki salgınla ilgili İspanyol medyasına konuşan Pena, "Uyandığımda yürüyemiyordum. Ellerimin ve dizlerimin üzerinde sürünüyordum" ifadelerini kullandı. Pena, koronavirüse karşı alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirterek, "Dikkatli olun. Aynı şeylerin yaşandığını görmek istemiyorum. 1918 gribi çok fazla can aldı" dedi.

Öte yandan, Pena'nın kızı Anunciata, babasının aynı şeylerin yaşanacağından endişelendiğini söyleyerek, "Koronavirüsün neler yapabileceğini iyi biliyor. Benzer bir dönemde geçtiği için zor zamanlar yaşıyor. Çok farklı zamanlarda yaşıyor olsak da benzer bir şeyin tekrar yaşanacağından korkuyor" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Magazin

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