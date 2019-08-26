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105 yaşındaki sabayi nine, bastonuyla halay çekti

105 yaşındaki Sabayi nine, bastonuyla halay çektiSivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekti.

26.08.2019 20:27
105 yaşındaki sabayi nine, bastonuyla halay çekti
105 yaşındaki Sabayi nine, bastonuyla halay çekti
Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekti.
Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halaya kalktı. Elinde bastonuyla halay çeken Sabayi nine performansıyla beğeni topladı. Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
105 yaşındaki sabayi nine, bastonuyla halay çekti

Gölova, Sivas, Torun, Güncel

Kaynak: DHA

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