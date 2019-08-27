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105 yaşındaki sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu

SİVAS'ın Gölova ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Sabayi Öz, torununun düğünündeki halay performansıyla sosyal medyada ilgi gördü.

27.08.2019 17:17 105 yaşındaki sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu


SİVAS'ın Gölova ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Sabayi Öz, torununun düğünündeki halay performansıyla sosyal medyada ilgi gördü. Sabayi nine, uzun yaşamanın sırrını manda yoğurduna borçlu olduğunu söyledi.
Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halay çekti. Elinde bastonuyla halaya katılan Sabayi nine performansıyla beğeni topladı. Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Günlük hayatında sabah erken kalkıp bahçedeki tavuklarıyla vakit geçiren Sabayi Öz, bu zamana kadar manda ve koyun yoğurdu yiyerek sağlıklı yaşadığını söyledi. Sabayi Öz, "Torunumun düğününde hayal çektim. Hiçbir şeyim yoktur. Sağlığımda iyi. Sağlığımı Allah'a borçluyum. Torunlarım çok. Hayatım boyunca manda ve koyun yoğurdu yedim. Sağlığımı buna borçluyum" dedi.

- Sivas

Gölova, Torun, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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