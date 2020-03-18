105 yıl sonra en sessiz tören
- 105 yıl sonra en sessiz tören 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları, korona virüs salgını nedeniyle çelenk bırakma töreninin ardından sona erdi Gaziantep'te 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları, korona virüs salgını sebebiyle bu sabah yapılan sade bir...
18.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:59
- 105 yıl sonra en sessiz tören18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları, korona virüs salgını nedeniyle çelenk bırakma töreninin ardından sona erdi
GAZİANTEP - Gaziantep 'te 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları, korona virüs salgını sebebiyle bu sabah yapılan sade bir çelenk sunma töreni ile tamamlandı. Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü korona virüs engeline takıldı. Son günlerde Türkiye'de de görülmeye başlayan ve hızla yayılan korona virüsü salgını sebebiyle törenler iptal edildi. İptal edilen törenler sonrası Gaziantep'te 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sade bir çelenk töreni ile anıldı.15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk heykeli önünde düzenlenen çelenk bırakma törenine Vali Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve idari personel katıldı. Tören saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve çelenk konulması ile sona erdi.
GAZİANTEP - Gaziantep 'te 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları, korona virüs salgını sebebiyle bu sabah yapılan sade bir çelenk sunma töreni ile tamamlandı. Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü korona virüs engeline takıldı. Son günlerde Türkiye'de de görülmeye başlayan ve hızla yayılan korona virüsü salgını sebebiyle törenler iptal edildi. İptal edilen törenler sonrası Gaziantep'te 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sade bir çelenk töreni ile anıldı.15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk heykeli önünde düzenlenen çelenk bırakma törenine Vali Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve idari personel katıldı. Tören saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve çelenk konulması ile sona erdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :105 yıl sonra en sessiz tören
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