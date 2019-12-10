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"105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" belirlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 3-5 Ocak 2020'de düzenlenecek "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nın resmi planlaması yapıldı.

10.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:00
'ın ilçesinde, 3-5 Ocak 2020'de düzenlenecek "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nın resmi planlaması yapıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesince gerçekleştirilecek program, 3 Ocak'ta Sarıkamış Kayak Merkezi'nde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesiyle başlayacak.
Aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne meşaleli yürüyüş düzenlenecek.
Sarıkamış Kayak Merkezi bölgesinde 4 Ocak'ta heykeller sergisinin açılışı yapıldıktan sonra akşam saatlerinde meşaleli kayak ve lazer gösterileri sunulacak.
Etkinliğin son gününde Kızılçubuk Zirvesi'nden başlayacak yürüyüş, 4 kilometrelik yolun ardından Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda son bulacak. Burada çelenk sunumu ve protokol konuşmaları yapılacak.
Anma programı, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar Helikopter Akrobasi ekibi gösterisi ile sone erecek.

Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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