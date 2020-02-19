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106 metrelik motoryat Bodrum'a geldi

2016 yılında üretilen 106 metre uzunluğundaki "Amadea" isimli motoryat, Bodrum'a demirledi.

19.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:20106 metrelik motoryat Bodrum'a geldi
2016 yılında üretilen 106 metre uzunluğundaki "Amadea" isimli motoryat, 'a demirledi.

'daki Lürssen Tersanesi'nde 2016 yılında üretilen 106 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki motoryat "Amadea", Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Tankerler dolusu yakıt ikmalinin yapıldığı Cayman Adaları bayraklı yat, dikkatleri üzerine çekti.

Milyonlarca dolar değerindeki yat, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip. İç tasarımı Francois Zuretti ve dış tasarımı Espen Oeino tarafından yapılan yatın 8 kabinde 16 misafir ağırlanabiliyor, 36 mürettebat konaklayabiliyor.

392 bin litre yakıt tankı ile 13 deniz milinde maksimum 8.000 deniz mili menzile ulaşan mega yatta su tankları 77 bin litre civarında tatlı su depoluyor. "Amadea"da yüzme havuzu, güzellik odası, helikopter pisti, asansör, masaj odası, sinema, spa, sualtı ışıkları, salonu, jakuzi gibi pek çok özellik bulunuyor. Kiralık olarak hizmet verdiği öğrenilen yatta kimin olduğu ise bilinmiyor. - MUĞLA

Cayman Adaları, Almanya, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

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