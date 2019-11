106 yaşındaki çınar Şükriye nine Atatürk'ü anlattı

106 yaşındaki çınar Şükriye nine Atatürk'ü anlattıÖldüğünde herkes ağladı mevlid okuduk dua ettikBURSA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Atatürk 10 Kasım ölüm yıl dönümünde tüm yurt genelinde olduğu gibi İnegöl 'de anıldı. Atatürk'ün ölümün 81 yılında yine hüzün hakimdi. Mustafa Kemal Atatürk'ü yakından gören tarihi çınarlardan 106 yaşındaki Şükriye Bayram, "Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiğinde çok ağladık. Kendisi için mevlid-i şerif ve Kuran-ı Kerim okuttuk. Bugün rahat ediyorsak önce Allah'ın sonra onun sayesinde ediyoruz" diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81 yıl dönümde tüm yurt genelinde olduğunu gibi İnegöl'de buruk bir şekilde kutlandı. Atatürk gören 106 yaşındaki tarihi çınar o anları anlattı. Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Hocaköy mahallesinde oturan 1913 doğumlu Şükriye Bayram, Atatürk'ü gördüğünü belirterek, "İri biriydi kafasında kadife bir şapka vardı. O zamanlar ben çalışıyordum. İnegöl'e geldi bende kendisini gördüm. O hayatını kaybettiğinde ben 20 yaşlarında falandım. Duydum herkese çok ağladı insanlar sokağa döküldüler çok üzüldüler. Bugün o adamın sayesinde rahat rahat evlerimizde oturuyoruz. Bakın hiç bir yerde bir tüfek patlamıyor. Atatürk öldüğünde ağladık, onun için mevlid okutturduk" dedi.Yunan işgalinde şahit olan Şükriye nine o anları ise şöyle anlattı: "Yunanlılar Kütahya'dan, Eskişehir'den geldiler. İnsanları sürdüler ben camdan bakıyordum çok korkuttum annem hemen beni camın önünden aldı. Bizlere bir şey yapmasın diye yunanlılar. Çok zulüm ettiler insanlara Yunanlılar, sonra Atatürk attı onları buradan sürdü. O zamanlar çok fakirlik vardı çalışmaktan dünyaya bakamıyorduk. Daha sonra Eskişehir'de harp oluyor. Anne ve babam İnegöl'e geliyorlar. Burada yolda çeteler annem ve babamın önünü kesiyorlar paralarını alıyorlar sonrada babamı dövüyorlar. Babam bu olaydan 40 gün sonra hayatını kaybetti."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Şükriye nine onu çok görmek istediği belirterek, "Çok bekledim gelirse onu görecem diye. Ama işi çıktı gelemedi. Çok işi var hangisi bakacak. Allah yardımcısı olsun ona çok dua ediyorum" diye konuştu.