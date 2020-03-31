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1060 litre sahte el dezenfektanı ele geçirildi

Adana'da 1060 litre sahte el dezenfektanı ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

31.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:28
Adana 'da 1060 litre sahte el dezenfektanı ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada sahte olduğu tespit edilen 1060 litre el dezenfektanı ele geçirildi.
Malatya'da merdiven altı imalathanede üretildiği belirlenen sahte dezenfektanın, Mersin'e götürüldüğü tespit edildi.
Polis, sürücü A.O'yu gözaltına aldı. 1060 litre sahte el dezenfektanı ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel

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1060 litre sahte el dezenfektanı ele geçirildi
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