15.07.2019 08:49
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107 kaçak göçmen yakalandı

107 kaçak göçmen yakalandı

Adana'da, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olmak üzere toplam 107 kaçak göçmen yakalanıp sınır dışı edildi.

Adana'da, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olmak üzere toplam 107 kaçak göçmen yakalanıp sınır dışı edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekipleri, son günlerde yasa dışı yollarla ülkele giren kaçak göçmenleri yakalamak için çalışmalarını artırdı. Bu çalışmalar neticesinde polisler Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olmak üzere toplam 107 kaçak göçmeni yakaladı.

Şahıslara Türkiye'ye illegal giriş yaptıkları için 195 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak göçmenler daha sonra Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek sınır dışı edildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Afganistan, Pakistan, Adana, İran, 3. Sayfa

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