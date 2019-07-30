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"1071 Akademisyenleri"nin sayısı 1066'ya düştü: 3 akademisyenin imzası izinsiz kullanılmış

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bireysel başvuruda bulunan "barış akademisyenleri"ne yönelik hak ihlali kararına tepki olarak “Anayasa Mahkemesi Terörü Meşrulaştıramaz” başlıklı bildiriye imza atan "1071 akademisyenleri"nin 1071 kişi olmadığı ortaya çıktı.

30.07.2019 18:06
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bireysel başvuruda bulunan "barış akademisyenleri"ne yönelik hak ihlali kararına tepki olarak "Anayasa Mahkemesi Terörü Meşrulaştıramaz" başlıklı bildiriye imza atan "1071 akademisyenleri"nin 1071 kişi olmadığı ortaya çıktı. İsmi iki kez kullanılan ve imzası izinsiz olarak atılan akademisyenlerle birlikte sayı 1066'ya düştü.

Üniversite yönetimlerinin imzalanmak üzere akademisyenlere gönderdiği "Anayasa Mahkemesi Terörü Meşrulaştıramaz" başlıklı bildiriye 3 akademisyenin imzasının izinsiz olarak atıldığı öne sürüldü.
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Anayasa Mahkemesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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