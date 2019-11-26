1074 Çankırıspor'da teknik direktör değişikliği

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden 1074 Çankırıspor'da teknik direktörlük görevine Harun Aydoslu getirildi.

Fahri Aytaç'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Harun Aydoslu için imza töreni düzenlendi.

Kulüp As Başkanı Hakan Dereli'nin odasında düzenlenen törende konuşan Kulüp Başkanı Alaattin Arslan, sözleşmenin değil samimiyetin önemli olduğunu söyledi.

Harun Aydoslu ile 1,5 sene anlaşmaya vardıklarını belirten Arslan, "Harun hocamız kendini ispatlamış hocadır. Bizi de Çankırı'yı da kendi memleketi olarak görüyor. Eşi de Çankırılı. Hocamıza ısındık. İnşallah başaracağız. Hedefimiz bu sene üst sıralarda yer almak. Yönetim olarak bir şeyler yapıyoruz." diye konuştu.

Harun Aydoslu da birlikteliğin 1074 Çankırıspor'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

1074 Çankırıspor antrenörlüğünün onurlu bir görev olduğunu belirten Aydoslu, "Ben de bu görevi yapmak için layıkıyla çalışacağım. Çankırı'yı tanıyorum, biliyorum. Potansiyeli olan bir şehir. Şehrin takımının profesyonel bir ligde olmasını ben de çok istiyorum. BAL liglerinde, diğer liglerde uzun süre görev yaptım." dedi.

Kaynak: AA