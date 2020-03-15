108 YIL SONRA 30 ŞEHİDİN MEZARINA ULAŞILDI
108 YIL SONRA 30 ŞEHİDİN MEZARINA ULAŞILDI (3) (aktüel görüntüler)
15.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:27
108 YIL SONRA 30 ŞEHİDİN MEZARINA ULAŞILDI (3) (aktüel görüntüler)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :108 YIL SONRA 30 ŞEHİDİN MEZARINA ULAŞILDI
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