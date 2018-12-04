109 Santim Uzunluğunda Boynuzu Olan Keçi Avlandı

2018-2019 Av turizmi kapsamında yerli avcı tarafından vurulan 9 yaşındaki 109 santim boynuz uzunluğu olan dağ keçisi avlandı.

Kahta genel avlağında Yerli Avcı Mustafa Şevketoğlu tarafından 9 yaşında ve boynuz uzunluğu 109 santim olan erkek dağ keçisi avlandı. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri gözetiminde gerçekleşen avcılık belirli bir kota dahilinde yapılıyor.

DAĞ KEÇİLERİN SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Adıyaman'da sayıları 3 bin 182'yi bulan yabani dağ keçisi her gecen gün artıyor. Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında yaşayan dağ keçileri belirli kota ile ihale ediliyor.

2018-2019 yılı av turizmi kapsamında şuana kadar 4'ü yabancı 1'i yerli olmak üzere 5 avcının avlandığı öğrenildi.