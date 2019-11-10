11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları

Haftaya yüz yılda 13 defa olan Merkür Tutulması ile başlıyoruz. Bu hafta iletişim ve internet sorunları artabilir. Ancak gökyüzündeki koruyucu bir etki sebebiyle, olaylar geçen haftaya göre daha yumuşak geçişli olabilir.

KOÇ : Eşinizle veya kadın ortağınızla tartışma yaşayabilirsiniz. Hukuk, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler yapanlar için; anlaşmalarda yanılma riskine dikkat. Ek bir masraf çıkabilir. Kendinizi adadığınız konularda hayal kırıklığına rağmen; ektiklerinizi biçeceğiniz bazı güzellikler de sizi bekliyor.

BOĞA : Ortaklık veya evlilik konuları öne çıkabilir. Temponun yüksek olacağı bir hafta. Gizli kadın düşmanlıklarına maruz kalabilirsiniz. Ortak çalıştığınız insanlarla maddi konular nedeniyle problem yaşayabilirsiniz. Evlilik, ortaklık ve günlük hayattaki bazı sorunları çözme fırsatı mevcut.

İKİZLER : İletişimin yoğun olacağı bir hafta. Sağlık, çalışanlar veya evcil hayvanınızla ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Sosyal projelerle ilgili bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sahne veya yaratıcılık gerektiren işlerde çalışan sevgiliniz var ise; sizin de desteğinizle hedefine ulaşabilir.

YENGEÇ : Ailede bir tarafın fazla sosyal olması nedeniyle; tartışma ihtimali yüksek. İlişki içinde, biraz ben demeyi öğrenmeniz sizin yararınıza. Çocuğunuzla ilgili bir hayalinizin gerçekleşmesi için, eşinizin ailesinden destek alabilirsiniz. Sevgilisi olanlar; hayal ettikleri uzak bir yolculuk yapabilirler.

ASLAN : Aile, emlak gibi konulara odaklanabilirsiniz. Evinizde yapmayı hayal ettiğiniz şeyleri yapabilmek için; kredi çekebilir, ek kazanç elde edebilirsiniz. Ortak çalıştığınız kişilerle maddi konular nedeniyle sorun yaşama riskine dikkat. Olaylara ani tepki vermemek, akılcı davranmak en iyisi.

BAŞAK : Kardeşler arasında bazı şeyler yanlış ifade edilebilir veya gizlenebilir. Olayın aslını araştırmakta fayda var. Ek kazanç, miras, kredi gibi konularda sorun çıkabilir. Eşiniz ve kayın validenizden dış imajınızla ilgili destek alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ailenizin kazançları artabilir.

TERAZİ : Maddi konuların ön planda olabileceği bir hafta. Aile içinde bir taraf daha duygusal, diğer taraf daha agresif olabilir. Duygusal olanın fazla üstüne gidilmemeli. Çünkü; genel gökyüzü etkileri nedeniyle anlaşmazlık büyüyebilir. Çalışanlar ve öğrenciler istedikleri amaca ulaşabilirler.

AKREP : Bazı konuları abartma eğiliminde olabilirsiniz. Ani duygu değişimleri yaşayabilirsiniz. Eşiniz veya ortak çalışma arkadaşınızla birdenbire aranız bozulabilir. Akılcı davranmakta zorlanırsanız, konu uzayabilir. Sorumluluk aldığınız, emek verdiğiniz konuların ise; hak edişlerini alabilirsiniz.

YAY : Sahne arkasında kalmayı seçtiğiniz bir süreç. Disiplinli bir şekilde çalışarak ve ailenizin desteğini alarak; istediğiniz noktaya gelebilir ve ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ortak çalıştığınız kişilerle aranızda kriz çıkabilir. Haftanın ikinci yarısında kabuğunuzdan çıkabilir, sosyal hayata katılabilirsiniz.

OĞLAK : Hayattaki konumunuza odaklanabilirsiniz. Aile, ev, emlak konularında ani ve duygusal tepkiler verme ihtimali yüksek. Ani duygusallık veya kazancınız ile ilgili hayal kırıklığı nedeniyle, istifa edebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında kardeş veya yakın arkadaşınızla fikir çatışması çıkabilir.

KOVA : Eğitim, yurt dışı, hukuk konularına yoğunlaşabilirsiniz. Disiplinle çalışanlar bu konularda başarı elde edebilirler. Yakın arkadaş veya kardeşiniz nedeniyle maddi kayba uğrama riskine dikkat. Eşinizle evle ilgili veya ortağınızla maddi konularla ilgili problem yaşayabilirsiniz.

BALIK : Miras, kredi, ameliyat gündeminiz olabilir. Gelirlerinizle ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı, hukuk, eğitim konularında iş yapanlar için maddi anlamda hayal kırıklığı söz konusu. Dış görünüşünüzle ilgili değişiklik yapabilirsiniz. Aile içinde de huzuru yakalayabilirsiniz.

Not : Unutmayın, doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da mutlaka okuyun. Sevgiyle kalın.