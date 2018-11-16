11. Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği Sona Erdi

16 Kasım 2018 Cuma 12:41



16 Kasım 2018 Cuma 12:41

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ev sahipliğinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Ar-Ge Proje Pazarı 2018" etkinliğinin kapanış töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi.Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge ve Projeler Şube Müdürü Hilmi Dulkadir, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Bahadır Sayıncı, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretim üyeleri, sanayiciler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılışında konuşan Ali Kaya, Türkiye'nin dünyanın en büyük 16. büyük ekonomisine sahip olduğunu belirterek, "80 milyonluk nüfusu, 1000 yıllık geçmişi ve potansiyeli ile daha ileride olmalıyız. Hedefimiz ilk 10 ekonomiye girmek. Bu hedef için daha çok teknoloji geliştiren, daha yenilikçi bir topluma dönüşmek zorundayız. Biz de üniversite olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve bu proje de bu sorumluluğun bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tüm proje sahiplerine, düzenleme ve değerlendirme kurullarına ve tüm destekçilere teşekkür ediyor, etkinliğin sonuçlarının başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.Ar-Ge Proje Pazarı 2018 etkinliğinin sorumlusu Sertan Çevik ise bu yıl 34 projenin sergilenmeye değer bulunduğunu belirterek, "Değerlendirmeler sonucunda dereceler oluşturuldu. Temel hedef, buradaki projelerin ticarileşmesi ve katma değerinin oluşması. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Son iki yılda buradan çıkan altı projenin patenti alındı, iki tanesi ile de ticarileşme süreci devam ediyor. Umarım burada değerlendirilmeye alınan projeler de bu kazanımlara ulaşır. Biz diğer proje pazarlarından farklı olarak, özet kitapçığı bastırıyoruz çünkü, Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Bu vesileyle, destekçilerimize, düzenleme ve değerlendirme kurulu üyelerimize teşekkür ediyor, katılan tüm proje sahiplerine de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Ali Kaya tarafından düzenleme ve değerlendirme kurulu üyeleri ile derece giren proje sahiplerine teşekkür belgesi verildi. - MERSİN